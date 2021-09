Polícia do DF prende grupo que induzia pessoas ao suicídio

Quatro pessoas foram presas após investigação no Distrito Federal; buscas foram realizadas em Goiás, São Paulo e Rio de Janeiro

A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou uma operação para prender uma quadrilha que estimulava o suicídio em grupos nas redes sociais e aplicativos de mensagem. Quatro pessoas foram presas.

De acordo com nota divulgada pela PC-DF, foram cumpridos, na quarta-feira (29), mandados de busca e apreensão em endereços em Goiânia (GO), Aparecida de Goiânia (GO), São Paulo (SP), São Roque (SP) e Rio de Janeiro (RJ). Os policiais realizaram a prisão preventiva dos suspeitos, que foram indiciados.

A ação policial aconteceu após uma jovem de 19 anos, que morava no Paranoá, em Brasília, ter cometido suicídio. Segundo as apurações dos agentes de segurança, a vítima foi induzida a tirar a própria vida por participantes de um grupo na internet.

A vítima chegou a pedir socorro aos pais após ter ingerido uma substância, foi socorrida em um hospital da região leste da cidade, mas não resistiu, segundo informações do delegado Ricardo Viana, responsável pela operação.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, a investigação indica que os integrantes do grupo “associaram-se virtualmente, de forma estável e permanente, para instigar e auxiliar pessoas suscetíveis à prática do autoextermínio”.