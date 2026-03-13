Polícia do Choque prende suspeito e apreende cerca de 40 quilos de drogas em Rio Branco



Entre os entorpecentes encontrados na residência estavam skunk, haxixe e ecstasy; material foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes

Um homem identificado como Thiago de Souza Oliveira foi preso na noite desta quinta-feira (12) suspeito de tráfico de drogas em uma residência localizada na Rua Rio Branco, no bairro Eldorado, na parte alta de Rio Branco.

De acordo com informações de policiais militares da Companhia de Choque, do Batalhão de Operações Especiais (Bope), a equipe realizava patrulhamento de rotina na região quando avistou o suspeito saindo pelo portão da casa carregando uma sacola. Ao perceber a aproximação da viatura, Thiago demonstrou nervosismo e permaneceu parado, atitude que levantou suspeita por parte dos militares.

Durante a abordagem, os policiais verificaram o conteúdo da sacola e encontraram entorpecentes. Em seguida, os militares solicitaram autorização para entrar na residência, o que foi permitido pelo suspeito. No interior do imóvel, foram localizadas mais drogas.

Ao todo, os policiais apreenderam 37 quilos de skunk, distribuídos em vários tijolos. Também foram encontrados 890 gramas de haxixe, substância cujo valor estimado pode chegar a cerca de R$ 3 mil a cada 100 gramas, geralmente consumida em festas e eventos. Além disso, os militares localizaram aproximadamente 1 quilo de ecstasy.

Segundo a polícia, cada comprimido de ecstasy pode ser comercializado por cerca de R$ 50, o que representa um prejuízo significativo para o tráfico de drogas.

Diante da situação, Thiago recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com aproximadamente 40 quilos de entorpecentes apreendidos, onde foram adotados os procedimentos legais.

Já na unidade policial, foi constatado que o suspeito possui antecedentes criminais, incluindo registro de ocorrência com base na Lei Maria da Penha.

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