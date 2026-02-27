Polícia desvenda últimas horas de vida do secretário que matou os filhos

A Polícia Civil de Goiás (PCGO) divulgou, na manhã desta sexta-feira (27/2), a conclusão do inquérito que apurou a morte do secretário de Governo de Itumbiara, Thales Machado, que matou os dois filhos e, em seguida, tirou a própria vida. A tragédia ocorreu no dia 12 de fevereiro, no apartamento da família, no Condomínio Paraíso, em Itumbiara.

Thales ocupava o cargo na administração municipal desde 2021. Ele era genro do prefeito Dione Araújo (União Brasil), avô materno das crianças, Miguel Araújo Machado, de 12 anos, e Benício Araújo, de 8.

O que motivou o crime?

Segundo o delegado responsável pelo caso, Pedro Sala, Thales contratou um detetive particular para investigar a esposa, filha do prefeito, com quem era casado há 15 anos. Ela estava em viagem a São Paulo.

Segundo o investigador, Thales pressionou uma pessoa próxima ao casal para descobrir se a mulher estava acompanhada durante a viagem. Sem confirmação de qualquer traição, o secretário decidiu contratar um detetive na capital paulista.

No dia do crime, o detetive informou, por volta das 19h, que havia conseguido imagens da esposa acompanhada de outro homem. As fotos, no entanto, só foram enviadas às 22h50. Entre esses horários, houve uma escalada de tensão nas conversas entre o casal. Ele, em Itumbiara. Ela, em São Paulo.

Ainda conforme a polícia, Thales marcou um jantar com os pais em tom de despedida. Em depoimento, eles relataram que o filho demonstrou comportamento incomum e excesso de carinho. Depois, ele foi a um posto de combustíveis e comprou quatro galões de gasolina.

O frentista relatou à PCGO que o secretário estava nervoso, atordoado, com as crianças dentro do carro, e chegou a errar a senha do cartão diversas vezes.

Últimas horas antes do crime

Após receber a informação do detetive, Thales passou a ligar insistentemente para a esposa. A última videochamada entre eles ocorreu às 20h39. A última tentativa de ligação foi registrada às 23h36.

Às 23h39, ele publicou nas redes sociais uma carta de despedida, com uma foto ao lado dos filhos.No texto, pediu desculpas a familiares e amigos, relatou dificuldades no casamento e afirmou ter descoberto uma suposta traição por parte da esposa.

“Nesse meio tempo, Thales realizou a postagem que todos conhecem no Instagram, uma foto com os meninos, uma foto de despedida, com um texto que leva a crer que ele retiraria a própria vida e levaria consigo os meninos. A Polícia Civil concluiu que entre 23h39 e meia-noite foi o horário do cometimento do crime”, afirmou o delegado.

Segundo a investigação, foi nesse intervalo que Thales atirou contra os filhos enquanto eles dormiam. Em seguida, disparou contra a própria boca.

Antes de realizar o crime, Thales enviou à esposa uma foto dos filhos dormindo, além de ameaças sobre o que faria com as crianças.O secretário, que agiu sozinho, efetuou disparos de arma de fogo em cada criança, na região da têmpora direita.

O delegado ainda explicou que as duas crianças foram encontradas na mesma posição em que receberam os disparos.

A arma utilizada foi uma pistola Glock G25 calibre .380, registrada em nome dele. A polícia concluiu que ele agiu sozinho e que não houve participação de terceiros.

Socorro e desfecho

O prefeito Dione Araújo, que tinha a senha do apartamento, chegou ao local acompanhado de duas testemunhas. A residência estava fechada, sem sinais de arrombamento.

As crianças foram encontradas feridas, ainda com vida. Miguel morreu no mesmo dia, pouco depois de dar entrada no hospital.

Benício passou por cirurgia e ficou internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas não resistiu e morreu no dia seguinte.

Thales já estava morto quando o prefeito chegou no imóvel. As crianças foram veladas na casa do avô materno.

Quem era Thales Machado

Thales Machado era secretário de Governo de Itumbiara e figura conhecida na política local. Nas redes sociais, costumava compartilhar momentos com os filhos, inclusive em jogos do Flamengo, time para o qual torcia.

O nome dele era cotado para disputar as eleições deste ano, com apoio do sogro. A expectativa era que concorresse a uma vaga de deputado estadual ou federal.