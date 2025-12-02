Polícia descobre plano de fuga no presídio de Sena Madureira; faccionados já haviam emendado três celas

Ação rápida da segurança penitenciária impede avanço de plano que envolvia buracos estruturais entre celas do bloco 8, ocupado por membros do Bonde dos 13

Um plano de fuga articulado por detentos faccionados do Presídio Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, foi descoberto pela ação rápida dos policiais penais na manhã desta segunda-feira (1º). A tentativa envolvia pelo menos 12 presos que, de maneira organizada, já haviam arrombado 03 celas do bloco onde estavam custodiados.

Segundo apurado, os internos abriram buracos nas paredes internas, interligando uma cela à outra, mas não haviam acessado o corredor ou o pátio externo. Dessa forma, já transitavam livremente entre os três cômodos, o que levantou suspeitas de que o objetivo final seria reunir forças suficientes para tentar render a guarda ou até mesmo realizar uma fuga em massa durante a madrugada, pulando a muralha da unidade.

A descoberta ocorreu graças à rotina de inspeções prediais feitas pelos policiais penais, especialmente no horário do banho de sol. O bloco onde os danos foram identificados havia sido vistoriado há poucos dias, revelando a rapidez com que os internos conseguiram perfurar as paredes. Os buracos foram feitos estrategicamente na parte inferior das celas, sob a chamada “pedra”, onde ficam os colchões utilizados como cama, na tentativa de ocultar o dano estrutural.

Embora as celas tenham sido arrombadas por dentro, os detentos ainda não tinham acesso ao pátio do presídio. Mesmo assim, a circulação interna entre os cômodos já representava risco considerável à segurança, permitindo que eles se organizassem para ações mais ousadas.

Os detentos envolvidos devem responder a sindicância interna e também por dano ao patrimônio público. A reportagem apurou que a ocorrência se deu no bloco 08, onde estão presos integrantes da organização criminosa Bonde dos 13.

Relacionado

Comentários