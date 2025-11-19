Polícia deflagra operação contra fraude fiscal e bloqueia mais de R$ 2 milhões no Acre

Foram cumpridos mandados de busca, apreensão e prisão em Tarauacá; documentos, celulares e veículos foram apreendidos

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (19), mandados de busca e apreensão, prisão e sequestro de bens no município de Tarauacá. A operação, que investiga crimes contra a ordem tributária e ocultação de patrimônio, foi realizada pela Delegacia de Repressão aos Crimes Fazendários (Defaz) com apoio de outras unidades.

Durante as ações, os policiais apreenderam documentos, celulares e duas caminhonetes. A Justiça também determinou o bloqueio de valores superiores a R$ 2 milhões em contas bancárias ligadas aos investigados. A operação contou com a articulação do CIRA/AC.

De acordo com o delegado titular da Defaz, Igor Brito, o objetivo da operação é “garantir a continuidade das investigações, impedir a dilapidação de patrimônio e assegurar a recuperação de valores gerados a partir da atividade criminosa”. Ele informou que as equipes realizaram buscas em estabelecimentos comerciais e residências ligadas aos investigados para a coleta de provas, que agora serão analisadas.

Medidas Judiciais

A ação foi autorizada pelo Juízo das Garantias da Comarca de Rio Branco, que acatou um pedido da Defaz. A decisão judicial permitiu a quebra de sigilo fiscal, bancário e de dados dos investigados, além de determinar o sequestro de bens móveis e o bloqueio de valores nas contas financeiras.

A Polícia Civil informou que as investigações seguem sob sigilo e que novas diligências poderão ser realizadas nos próximos dias. Os nomes dos investigados não foram divulgados. A operação contou com a articulação do Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA/AC).

