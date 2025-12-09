Extra
Polícia de Xapuri prende homem que confessou tentativa de homicídio após atropelar vítima em via pública
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, prendeu nesta terça-feira, 9, um homem de 28 anos, identificado pelas iniciais J.O.S., após ele se apresentar espontaneamente à delegacia e confessar ter atropelado um cidadão em via pública.
Segundo o próprio suspeito relatou à autoridade policial, o crime foi motivado por um desentendimento fútil envolvendo comentários feitos em um grupo de WhatsApp da igreja da qual ambos fazem parte. O suspeito afirmou que decidiu procurar a vítima para tirar satisfação.
De acordo com seu depoimento, J.O.S. foi até o local de trabalho da vítima, uma academia de ginástica, e nas proximidades avistou o rapaz trafegando de bicicleta. Em um ato de fúria, ele lançou o carro contra a vítima, que foi violentamente atropelada. O homem sofreu ferimentos gravíssimos e precisou ser transferido com urgência para Rio Branco.
Após ouvir a confissão, o delegado Luccas Vianna deu voz de prisão ao suspeito. Policiais civis foram ao local e confirmaram a veracidade do ocorrido, caracterizando o crime como tentativa de homicídio, motivada por razão fútil.
A Polícia Técnico-Científica realizou todos os procedimentos periciais no local do atropelamento. Diante da gravidade do caso, o delegado representou pela prisão preventiva de J.O.S., que permanece à disposição da Justiça.
Estudantes bloqueiam Ponte Internacional em protesto contra reajuste de até 140% em taxas acadêmicas
Estudantes da Universidade Amazônica de Pando (UAP), em Cobija, bloquearam na manhã desta terça-feira (9) a Ponte Internacional, principal ligação entre o Acre e a Bolívia, em protesto contra o aumento considerado abusivo nos valores de documentos acadêmicos. Segundo os universitários, alguns serviços sofreram reajuste que ultrapassa 140%.
O bloqueio interrompeu temporariamente o tráfego de veículos entre os dois países, afetando diretamente comerciantes, trabalhadores e moradores que dependem da travessia diária. A passagem de pedestres continua liberada, com auxílio dos próprios manifestantes.
“Aumentou de uma semana para outra”: estudantes relatam surpresa com novos valores
Uma acadêmica de medicina detalhou como os estudantes descobriram o reajuste. Segundo ela, os aumentos começaram a ser percebidos em julho, sem qualquer aviso prévio da instituição. Documentos antes avaliados entre 14 e 180 bolivianos passaram a custar até 33 mil e 500 bolivianos, dependendo do procedimento.
“Um documento que era 180 bolivianos passou para 500. Uma turma pagou 14 mil em um documento e, na semana seguinte, os que foram pagar tiveram que desembolsar 33 mil. Foi assim que vimos que algo estava errado”, afirmou.
A estudante também destacou que os reajustes atingem principalmente os estrangeiros — a maior parte deles brasileiros. Já os valores cobrados para alunos bolivianos não sofreram as mesmas alterações.
Reclamações sem resposta e tentativa de acordo
Diante da falta de comunicação oficial, os universitários se mobilizaram, reuniram alunos de diferentes turmas e contrataram uma advogada boliviana para representar o grupo. Eles também buscaram apoio no consulado brasileiro e, mais recentemente, de autoridades municipais do Acre.
Os estudantes alegam que a justificativa do reitor e do vice-reitor seria o câmbio do dólar, que estaria sendo calculado com base em valores paralelos cobrados por cambistas locais — e não com a cotação oficial.
Mesmo com documentos e comparativos em mãos, o representante dos brasileiros foi informado durante reunião nesta terça-feira que a universidade “não irá reduzir os valores” e que, em 2026, “os preços devem aumentar ainda mais”.
“Não vamos sair sem resposta”
Diante da negativa, os estudantes iniciaram o bloqueio. Segundo eles, o protesto será mantido de forma pacífica e organizada, com revezamento entre os participantes.
“Muitos aqui são de famílias simples, que juntaram dinheiro por anos para que os filhos estudassem medicina. Agora, ninguém sabe como vai pagar esses valores. Tem gente que precisa ir para o internato e não pode, porque o preço triplicou”, relatou a acadêmica.
Autoridades brasileiras acompanham o caso
O vice-prefeito de Epitaciolândia, Sérgio Mesquita, vereadores do município e agentes da Polícia Federal estiveram no local para entender a situação e prestar apoio institucional aos manifestantes.
Novas informações poderão ser adicionadas a qualquer momento.
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025
PROCESSO SELETIVO Nº 01/2025
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
SEBRAE ACRE
HOMOLOGAÇÃO
O Diretor Superintendente do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DO ESTADO DO ACRE – SEBRAE/AC, CNPJ no 63.595.557/0001-32, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos de interesse coletivo e de utilidade pública, desvinculada da Administração Pública e qualificado como “Serviço Social Autônomo”, no uso de suas atribuições legais. Considerando a publicação do Resultado Definitivo Processo Seletivo Público no 01/2025.
Resolve HOMOLOGAR o Processo Seletivo no 01/2025 para os espaços ocupacionais (cargos) Analista Contábil – I, Analista de Compras e Gestão de Contratos – I, Analista de Atendimento – I (ERBAP, ERAA, ERJTE), Assistente II – Administração de Pessoal, bem como a formação de Cadastro Reserva conforme as necessidades do SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS – SEBRAE/AC.
Rio Branco-AC, 08 de dezembro de 2025.
MARCOS ANTONIO CARNEIRO LAMEIRA
DIRETOR SUPERINTENDENTE
SERVIÇO DE APOIO ÀS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS
SEBRAE ACRE
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae – AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas / Sebrae
AVISO DE CANCELAMENTO DA LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 23/2025
A Comissão Permanente de Licitações do SEBRAE – Acre, designada pela Portaria SUPER nº. 008/2025 de 11 de fevereiro de 2025, torna público para o conhecimento dos interessados o CANCELAMENTO do PREGÃO ELETRÔNICO N° 23/2025 referente ao Fornecimento de solução de infraestrutura para implementação do novo ambiente DATACENTER, sustentação e atualização do ambiente conforme especificações constantes neste edital e seus anexos., por razões de interesse público, prudência administrativa e necessidade de reavaliação estratégica da contratação, conforme justificativas técnicas apresentadas na Nota Técnica 04/2025. A decisão visa fortalecer a governança de TI, reduzir riscos futuros, consolidar processos correlatos e garantir maior precisão e segurança na contratação, assegurando transparência e eficiência.
Essa medida está alinhada com o poder de autotutela da Administração, com as disposições do edital e com o entendimento dos Tribunais Superiores que são fundamentais para o bom desenvolvimento do processo licitatório. Ao tempo, que esta Comissão Permanente de Licitação informa que o objeto supracitado será realizado brevemente, a data será publicada respeitando a RESOLUÇÃO CDN 493/2024, por meio deste mesmo sistema web.
Rio Branco, Acre 08 de dezembro de 2025.
