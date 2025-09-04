Polícia de Manoel Urbano recupera R$ 5,4 mil furtados em menos de 24 horas

O pesquisador Davi Friale, editor-chefe do Portal O Tempo Aqui, informou que o Acre começou setembro batendo dois recordes de tempo em curto espaço de tempo. No dia 1º, Tarauacá registrou a maior temperatura do ano no estado: 38,4ºC, superando o antigo recorde de 37,7ºC, que havia sido anotado em Epitaciolândia no dia 31 de agosto.

Já no dia 2, foi a vez de Brasileia surpreender com um volume de 191,8 milímetros de chuva em poucas horas, considerado o maior registro de 2025 no estado e também a maior chuva do Brasil naquele dia. O número superou os 141,0 mm registrados em Cruzeiro do Sul, em janeiro. Foi ainda a chuva mais forte no Acre em dois anos, ficando atrás apenas dos 223,8 mm anotados em Feijó, em abril de 2023.

O que mais chama a atenção é que esse temporal ocorreu justamente em setembro, período conhecido como o mais seco do ano na região. Para se ter ideia, desde a década de 1960, os maiores acumulados para essa época do ano não passavam de 105 mm em 24 horas.

De acordo com Friale, novas pancadas de chuva intensa ainda podem ser registradas nesta semana, com a chegada de uma frente fria prevista para sexta-feira, 5. A recomendação é que a população e produtores rurais fiquem atentos às mudanças bruscas de clima.

