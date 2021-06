Polícia de Goiás prende dois suspeitos de ajudar na fuga de Lázaro Barbosa

Vianey Bentes, da CNN, em Brasília

A polícia de Goiás prendeu na noite de quinta-feira (24) dois homens, um fazendeiro e um caseiro, suspeitos de ajudar Lázaro Barbosa, chamado de ‘serial killer do DF’, em sua fuga das autoridades – que completa 18 dias nesta sexta.

A informação foi confirmada à CNN pelo secretário de segurança de Goiás, Rodney Miranda. Os suspeitos foram levados para delegacia de Águas Lindas de Goiás, a 58 quilômetros de Brasília, onde serão ouvidos.

Segundo Miranda, não era possível que Lázaro estivesse fugindo sem ter ajuda – e, seguindo uma nova linha de investigação, foi possível chegar aos dois homens.

Eles foram autuados porte ilegal de arma calibre 22 com 50 munições e facilitação de fuga de preso.

Entenda o caso

Mais de 200 policiais participam das buscas por Lázaro Barbosa Sousa na região de Cocalzinho de Goiás. As ações são comandadas pela Secretaria de Segurança Pública de Goiás (SSP-GO), com a ajuda de equipes do DF e das Polícias Federal e Rodoviária Federal.

De acordo com a SSP-GO, Lázaro é suspeito de cometer um triplo latrocínio em Ceilândia, no DF. Ele já possui uma condenação por homicídio, na Bahia, e é também procurado no DF e em Goiás por roubo, estupro e porte ilegal de arma de fogo.