Acre
Policia de Cobija prende dois brasileiros por tráfico de drogas em Pando; um é condenado a 8 anos de prisão
Segundo suspeito foi liberado por falta de provas; operação ocorreu em hospedaria. O juiz jurisdicional condenou um dos brasileiros a 8 anos de prisão, a serem cumpridos no presídio de Villa Busch.
O Procurador de Substâncias Controladas de Pando, José Carlos Cruz, relatou em entrevista coletiva em Cobija, na terça-feira (23), uma operação no município de Porvenir que resultou na prisão de dois cidadãos brasileiros, com nomes não divulgados, em uma hospedaria no centro da cidade. Com um deles foi encontrado pasta base de cocaína, enquanto o outro não portava entorpecentes no momento da abordagem dentro do estabelecimento.
Após a prisão em flagrante, os brasileiros ficaram à disposição do Ministério Público, que os acusou do crime de fornecimento de substâncias controladas. Na audiência de medidas cautelares, a promotoria solicitou prisão preventiva de 90 dias. No entanto, os advogados de um dos acusados optaram por um processo abreviado, no qual o réu aceitou a culpa. O juiz jurisdicional condenou esse brasileiro a 8 anos de prisão, a serem cumpridos no presídio de Villa Busch.
O segundo brasileiro foi colocado em liberdade, pois não foram encontradas evidências ou elementos probatórios contra ele durante a prisão na hospedaria. A operação reforça a atuação das autoridades de Pando no combate ao tráfico internacional de drogas na fronteira com o Brasil.
Veja vídeo reportagem com TVU Pando:
Comentários
Acre
Polícia de Pando intercepta carga ilegal de Epitaciolândia em veículo perto de Porvenir
Fiscalização feita ao amanhecer apreendeu 40 frangos e 200 cervezas sem documentação; mercadoria tinha origem clandestina em Epitaciolândia
O Comandante do Departamento da Polícia de Pando, Erland Monasterios Vanegas, informou em coletiva de imprensa nesta quarta-feira (24) que um veículo foi interceptado durante a madrugada próximo ao município de Porvenir transportando mercadorias ilegais provenientes do estado brasileiro do Acre. Toda a carga saiu de forma clandestina da cidade de Epitaciolândia.
A equipe de segurança e controle sanitário de Cobija realizava rondas por volta das 05h desta terça-feira (23) quando notou movimentação suspeita. Após uma vistoria minuciosa no veículo, foram apreendidos 40 frangos e 200 pacotes de cerveja da marca Skol, que não possuíam a documentação correspondente de compra ou legalização para circulação transfronteiriça.
Devido à natureza de contrabando do fato, o caso foi encaminhado para a Zona Franca Comercial e Industrial de Cobija “Zofra Cobija”, órgão responsável pelo controle aduaneiro e comercial na região fronteiriça que foi descartada no aterro sanitário de Cobija.
A decisão de destruir os produtos segue os protocolos de descarte aplicados a bens apreendidos em operações de contrabando, por não cumprirem os requisitos sanitários, fiscais ou legais para circulação internacional. O caso havia sido encaminhado anteriormente à Zofra Cobija, que determinou a destinação final dos itens.
A ação reforça o controle fronteiriço entre a Bolívia e o Brasil na região de Pando, onde autoridades vêm atuando contra o comércio ilegal de mercadorias.
Veja vídeo entrevista com TVU Pando:
Comentários
Acre
Vídeo: Frentista é assaltado por criminosos armados em posto de combustíveis de Rio Branco
Quatro suspeitos em um carro branco renderam a vítima no bairro Ivete Vargas e fugiram levando cerca de R$ 100; polícia investiga o caso
Um frentista foi vítima de um assalto na noite desta terça-feira (23), enquanto trabalhava no Posto de Combustível Leblon, localizado na Rua Leblon, no bairro Ivete Vargas, em Rio Branco.
Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi surpreendida por quatro criminosos que chegaram ao local em um veículo modelo Onix, de cor branca. Dois dos suspeitos desceram do banco traseiro do carro e, armados, anunciaram o assalto.
O frentista estava próximo à bomba de combustível e se preparava para atender o motorista quando foi abordado. Assustado, ele não reagiu e apenas levantou as mãos, entregando pouco mais de R$ 100, valor referente ao caixa do momento. Um colega da vítima estava no escritório do posto realizando o fechamento da contabilidade e a troca de plantão.
Os criminosos não levaram pertences pessoais da vítima, como celular ou carteira, ficando apenas com o dinheiro do estabelecimento. Após a ação, o grupo fugiu no mesmo veículo, seguindo em direção ao bairro Castelo Branco.
A Polícia Militar foi acionada, esteve no local para colher informações e realizou buscas na região, mas nenhum dos suspeitos foi localizado até o momento.
O frentista compareceu à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde registrou boletim de ocorrência pelos crimes de ameaça e roubo. O caso será apurado pela Polícia Civil de Rio Branco.
Comentários
Acre
Governador pede doação de sangue após estoques do Hemoacre atingirem níveis críticos
Gladson Cameli fez apelo em vídeo nas redes sociais; com queda típica de fim de ano, centro de hemoterapia ajustou horário de atendimento para evitar desabastecimento
O governador Gladson Cameli fez um apelo urgente à população para a doação de sangue, após os estoques do Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) atingirem níveis críticos. O pedido foi divulgado em um vídeo publicado nas redes sociais .
“Olá, população acreana. Eu, como governador e cidadão, venho em público fazer um pedido a cada um de vocês. No Hemoacre está muito baixo o estoque de sangue. Eu preciso da compreensão de todos e da solidariedade para que cada um de nós possa doar sangue para salvar vidas. Esse é o nosso compromisso”, afirmou Cameli.
Com a chegada do período de festas de fim de ano, o Hemoacre enfrenta uma redução significativa no número de doações – cenário que se repete anualmente, mesmo com a demanda hospitalar mantida em todo o estado.
Horário especial de atendimento:
Para minimizar o risco de desabastecimento, a unidade ajustou o funcionamento durante as festas:
-
Quinta (25/12) – Natal: Fechado
-
Sexta (26/12) e sábado (27/12): Atendimento das 7h às 18h
Como doar:
-
Requisitos básicos: Estar em boas condições de saúde, ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 precisam de autorização), pesar mais de 50 kg e apresentar documento oficial com foto.
-
Local: Hemoacre, em Rio Branco, ou hemocentros regionais.
A diminuição de doadores em dezembro e janeiro é um problema crônico no país, agravado por viagens, festas e alteração na rotina. Um único doador pode salvar até quatro vidas.
Além do ajuste de horário, o Hemoacre estuda parcerias com empresas e igrejas para realizar mutirões de doação nas primeiras semanas de janeiro.
O tipo sanguíneo O negativo – doador universal – é o mais afetado pela escassez e o mais necessário em emergências e cirurgias.
Veja pedido do governado:
Ver essa foto no Instagram
Você precisa fazer login para comentar.