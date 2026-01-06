Conecte-se conosco

Acre

Polícia da Bolívia prende boliviano armado com tesoura cirúrgica ameaçando pessoas em avenida movimentada de Cobija

Publicado

9 minutos atrás

em

Suspeito ameaçava transeuntes e atacou patrulha com pedra; agentes usaram spray para imobilizá-lo

O suspeito, de nacionalidade boliviana, ameaçava transeuntes e chegou a atacar uma patrulha policial com uma pedra antes de ser imobilizado com spray químico e detido. Foto: captada 

Em uma ronda de rotina, policiais da Patrulha de Socorro e Cooperação Cidadã (P.A.C.) do Comando Departamental de Pando, na Bolívia, prenderam um homem de nacionalidade boliviana que ameaçava pessoas na movimentada Avenida Madre Nazaria, em Cobija, cidade fronteiriça com o Brasil. O indivíduo portava uma tesoura de uso cirúrgico e um afiador de faca.

Segundo a polícia, o suspeito ainda atacou a patrulha com uma pedra, o que levou os agentes a usarem spray químico para imobilizá-lo. Após a prisão, ele foi transferido para a Força Especial de Combate ao Crime (FELLC).

O caso foi registrado pela Patrulha de Socorro e Cooperação Cidadã (P.A.C.) e o detido foi encaminhado à força especial de combate ao crime local. Foto: captada 

O caso ocorreu em uma região comercial e turística de grande circulação, reforçando a preocupação com a segurança pública na área de fronteira.

O caso ocorreu em uma região comercial e turística de grande circulação, reforçando a preocupação com a segurança pública na área de fronteira. Foto: captada 

Veja vídeo com TVU Pando:

Acre

Bolívia define calendário de matrículas para 2026; aulas começam em 2 de fevereiro

Publicado

7 segundos atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Novos alunos se matriculam em 19 e 20 de janeiro; quem troca de escola tem prazo em 21 e 23 de janeiro. Portaria foi publicada pelo Ministério da Educação

As inscrições começam dia 19 de janeiro, ou seja, daqui a duas semanas, e há datas definidas dependendo se são alunos novos ou antigos que confirmam a continuidade no mesmo estabelecimento. Foto: captada 

O Ministério da Educação da Bolívia publicou a Resolução Ministerial 01-2026, que estabelece as datas para as matrículas escolares do ano letivo de 2026. As inscrições começam na próxima segunda-feira (19) e seguem até 23 de janeiro, com prazos diferenciados para alunos novos e para aqueles que mudam de unidade educacional.

De acordo com a portaria, os novos alunos do primeiro ou segundo ano de inicial, fundamental e secundário, em escolas fiscais, privadas ou conveniadas, devem se matricular nos dias 19 e 20 de janeiro. Já os estudantes que trocam de escola têm prazo nos dias 21 e 23 de janeiro. A ministra da Educação, Beatriz García, confirmou que o retorno às aulas em todo o país está marcado para 2 de fevereiro.

A medida organiza o fluxo de matrículas em nível nacional e busca garantir o acesso e a continuidade dos estudos no ano letivo que se inicia.

Acre

Acre terá terça-feira de calor intenso e chuvas pontuais, aponta previsão do tempo

Publicado

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Clima abafado predomina em todas as regiões do estado, com possibilidade de pancadas de chuva fortes em áreas isoladas

A previsão do tempo para esta terça-feira (6) indica a permanência do clima quente e abafado em todo o Acre, com ocorrência de chuvas pontuais ao longo do dia, que podem ser intensas em algumas regiões. As informações são do portal O Tempo Aqui.

De acordo com o boletim meteorológico, o padrão climático que atua sobre o estado também se estende ao sul e sudoeste do Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal, além de áreas da Bolívia, nas regiões de planície, e do Peru, na faixa de selva. Em parte dessas localidades, especialmente em Rondônia, Goiás e no Distrito Federal, há previsão de pancadas de chuva mais fortes.

No leste e sul do Acre, abrangendo as microrregiões de Rio Branco, Brasiléia e Sena Madureira, o tempo deve seguir quente e abafado, com presença de sol entre nuvens e chuvas rápidas e localizadas. A probabilidade de chuvas fortes é considerada média. A umidade relativa do ar mínima varia entre 55% e 65% durante a tarde, enquanto a máxima pode alcançar entre 85% e 95% ao amanhecer. Os ventos sopram fracos ou calmos, predominando do norte, com variações de noroeste e nordeste.

Já no centro e oeste do estado, nas microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o cenário climático é semelhante, com calor, sensação de abafamento e chuvas pontuais, que podem ganhar força em algumas áreas. A chance de chuvas fortes também é classificada como média. A umidade mínima varia entre 60% e 70% à tarde, e a máxima pode atingir entre 90% e 100% nas primeiras horas do dia. Os ventos permanecem fracos a calmos, com direção predominante do norte e variações de noroeste e nordeste.

Em relação às temperaturas, as mínimas devem oscilar entre 20°C e 24°C em todo o estado, enquanto as máximas variam entre 28°C e 31°C, dependendo da região. Em Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre, os termômetros devem marcar entre 21°C e 23°C nas mínimas, e entre 29°C e 31°C nas máximas. Em Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão, as máximas ficam um pouco mais amenas, entre 28°C e 30°C.

A recomendação é de atenção às mudanças rápidas no tempo, especialmente em áreas onde há previsão de chuvas mais intensas ao longo do dia.

Acre

Rio Acre segue abaixo da cota de alerta em Rio Branco, aponta Defesa Civil

Publicado

3 horas atrás

em

6 de janeiro de 2026

Por

Nível do manancial marcou 10,77 metros na manhã desta terça-feira; capital registrou 8,4 mm de chuva em 24 horas

Foto: Sérgio Vale/ac24horas

A Defesa Civil Municipal de Rio Branco divulgou, na manhã desta terça-feira (6), um novo boletim sobre o nível do Rio Acre. De acordo com a medição realizada às 5h21, o manancial atingiu a marca de 10,77 metros, permanecendo abaixo da cota de alerta, estabelecida em 13,50 metros, e da cota de transbordamento, fixada em 14 metros.

O boletim também registra o volume de 8,40 milímetros de chuva acumulados nas últimas 24 horas na capital acreana. Conforme a Defesa Civil, a situação segue sendo monitorada de forma contínua, diante da possibilidade de novas precipitações na região.

