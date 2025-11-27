Polícia cumpre mandados judiciais contra tráfico de drogas no Acre

Rio Branco/AC – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Acre (FICCO/AC) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27/11), a Operação Última Queda, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no Estado do Acre.

As investigações tiveram início após o recebimento de informações indicando a existência de uma rota utilizada para transportar drogas da região de fronteira, especialmente Xapuri e Brasiléia, em direção à capital do estado.

As medidas cautelares autorizadas judicialmente revelaram que o líder da associação criminosa participava ativamente dos ilícitos, seja na coordenação da logística do tráfico, seja realizando pagamentos, com o emprego de mecanismos para dificultar o rastreamento financeiro, seja no financiamento da defesa jurídica de integrantes da organização.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, abrangendo endereços vinculados ao núcleo operacional do grupo nos municípios de Brasiléia e Rio Branco/AC.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da investigação.

A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal acreanas.

Assessoria PF

