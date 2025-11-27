Geral
Polícia cumpre mandados judiciais contra tráfico de drogas no Acre
Rio Branco/AC – A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Acre (FICCO/AC) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27/11), a Operação Última Queda, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no Estado do Acre.
As investigações tiveram início após o recebimento de informações indicando a existência de uma rota utilizada para transportar drogas da região de fronteira, especialmente Xapuri e Brasiléia, em direção à capital do estado.
As medidas cautelares autorizadas judicialmente revelaram que o líder da associação criminosa participava ativamente dos ilícitos, seja na coordenação da logística do tráfico, seja realizando pagamentos, com o emprego de mecanismos para dificultar o rastreamento financeiro, seja no financiamento da defesa jurídica de integrantes da organização.
Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, abrangendo endereços vinculados ao núcleo operacional do grupo nos municípios de Brasiléia e Rio Branco/AC.
Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da investigação.
A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal acreanas.
Assessoria PF
Comentários
Geral
Justiça mantém suspensão de novos convênios entre prefeitura de Rio Branco e Inbases
A Prefeitura de Rio Branco está proibida de firmar novos convênios ou contratos com o Instituto Brasil-Amazônia de Serviços Especializados e Saúde (Inbases). A restrição permanece válida após decisão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que também fixou multa diária de R$ 2 mil, limitada a 90 dias, em caso de descumprimento.
A determinação foi mantida durante o julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Acre, por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, depois que a 2ª Vara da Fazenda Pública havia negado o pedido inicial de urgência.
No recurso, o MP apontou possíveis irregularidades nos convênios já celebrados entre o Município e o Inbases, como ausência de autorização da Câmara Municipal, falta de análise do Conselho Municipal de Saúde, inexistência de chamamento público e falhas em procedimentos exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).
Os desembargadores entenderam que os elementos apresentados indicam risco de prejuízo caso novos convênios fossem assinados, justificando a continuidade da suspensão.
O Tribunal também definiu que o caso deve seguir sendo julgado pela Justiça Estadual, afastando o envio do processo à Justiça Federal, ao concluir que não há participação ou interesse jurídico da União na contratação.
Além disso, determinou a inclusão do Inbases como parte formal na ação, já que a decisão impacta diretamente a entidade, que deverá acompanhar e se manifestar nos atos processuais.
Com o julgamento, segue válida a proibição de novos convênios entre a Prefeitura e o Inbases, enquanto a ação principal continua apurando possíveis irregularidades na gestão de serviços de saúde no município.
Com informações do MPAC
Você precisa fazer login para comentar.