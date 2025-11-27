Conecte-se conosco

Geral

Polícia cumpre mandados judiciais contra tráfico de drogas no Acre

Publicado

9 minutos atrás

em

Rio Branco/AC –  A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado do Estado do Acre (FICCO/AC) deflagrou, na manhã desta quinta-feira (27/11), a Operação Última Queda, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso atuante no tráfico de drogas no Estado do Acre.

As investigações tiveram início após o recebimento de informações indicando a existência de uma rota utilizada para transportar drogas da região de fronteira, especialmente Xapuri e Brasiléia, em direção à capital do estado.

As medidas cautelares autorizadas judicialmente revelaram que o líder da associação criminosa participava ativamente dos ilícitos, seja na coordenação da logística do tráfico, seja realizando pagamentos, com o emprego de mecanismos para dificultar o rastreamento financeiro, seja no financiamento da defesa jurídica de integrantes da organização.

Foram cumpridos um mandado de prisão preventiva e seis mandados de busca e apreensão, expedidos pela 2ª Vara Criminal da Comarca de Rio Branco, abrangendo endereços vinculados ao núcleo operacional do grupo nos municípios de Brasiléia e Rio Branco/AC.

Os suspeitos poderão responder pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, além de outros delitos que porventura forem identificados ao final da investigação.

A FICCO/AC é composta pela Polícia Federal e pelas Polícias Civil, Militar e Penal acreanas.

Assessoria PF

Geral

Justiça mantém suspensão de novos convênios entre prefeitura de Rio Branco e Inbases

Publicado

2 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

A Prefeitura de Rio Branco está proibida de firmar novos convênios ou contratos com o Instituto Brasil-Amazônia de Serviços Especializados e Saúde (Inbases). A restrição permanece válida após decisão do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), que também fixou multa diária de R$ 2 mil, limitada a 90 dias, em caso de descumprimento.

A determinação foi mantida durante o julgamento de um recurso apresentado pelo Ministério Público do Acre, por meio da 1ª Promotoria Especializada de Defesa da Saúde, depois que a 2ª Vara da Fazenda Pública havia negado o pedido inicial de urgência.

No recurso, o MP apontou possíveis irregularidades nos convênios já celebrados entre o Município e o Inbases, como ausência de autorização da Câmara Municipal, falta de análise do Conselho Municipal de Saúde, inexistência de chamamento público e falhas em procedimentos exigidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Os desembargadores entenderam que os elementos apresentados indicam risco de prejuízo caso novos convênios fossem assinados, justificando a continuidade da suspensão.

O Tribunal também definiu que o caso deve seguir sendo julgado pela Justiça Estadual, afastando o envio do processo à Justiça Federal, ao concluir que não há participação ou interesse jurídico da União na contratação.

Além disso, determinou a inclusão do Inbases como parte formal na ação, já que a decisão impacta diretamente a entidade, que deverá acompanhar e se manifestar nos atos processuais.

Com o julgamento, segue válida a proibição de novos convênios entre a Prefeitura e o Inbases, enquanto a ação principal continua apurando possíveis irregularidades na gestão de serviços de saúde no município.

Com informações do MPAC

Geral

Homem monitorado por tornozeleira é preso em Cruzeiro do Sul por porte de arma branca e perturbação do sossego

Publicado

12 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Suspeito estava alterado em via pública e portava uma faca tipo peixeira, segundo a PM

A Polícia Militar prendeu, nesta quarta-feira (26), um homem de 33 anos identificado como Getúlio, que já cumpria medidas judiciais com uso de tornozeleira eletrônica. A prisão ocorreu na Avenida Copacabana, em Cruzeiro do Sul, após denúncias de moradores sobre um indivíduo armado causando perturbação do sossego.

Ao chegar ao local, a guarnição encontrou o homem em estado alterado e sob efeito de substância entorpecente. Durante a abordagem, os policiais realizaram busca pessoal e encontraram com ele uma faca tipo peixeira.

Getúlio relatou estar em situação de rua, circulando pelo perímetro urbano sem local fixo para permanecer. Ele foi detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, onde serão adotadas as providências cabíveis.

Geral

Pastor será julgado por feminicídio e dupla tentativa de homicídio em Capixaba

Publicado

25 minutos atrás

em

27 de novembro de 2025

Por

Acusado já cumpre pena de 35 anos por outros dois assassinatos

O Juiz da Vara Criminal de Capixaba marcou para o dia 9 de dezembro o julgamento do pastor evangélico Natalino do Nascimento, de 51 anos, que irá a júri popular acusado de feminicídio e dupla tentativa de homicídio. O município, localizado a 77 km de Rio Branco pela BR-317, receberá o Conselho de Sentença responsável por analisar o caso.

Natalino já cumpre pena de 35 anos por dois homicídios anteriores — a morte de uma mulher em Senador Guiomard e de um homem no bairro Palheiral, na capital acreana. Agora, ele responde por matar a golpes de facão sua ex-esposa Auriscléia Lima do Nascimento, de 25 anos, além de tentar assassinar o filho do casal, de 11 anos, e um cunhado. Os crimes ocorreram em junho deste ano, na zona rural de Capixaba.

Segundo as investigações, Auriscléia havia decidido se separar do pastor devido às constantes ameaças e ao comportamento extremamente ciumento do marido. Inconformado com o fim do relacionamento e após repetidas recusas da vítima em reatar o casamento, Natalino teria decidido matá-la, atacando também o filho e o cunhado que estavam no local.

