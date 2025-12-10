Polícia conclui investigação sobre morte e tentativa de homicídio em Assis Brasil

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Assis Brasil, concluiu a investigação sobre o assassinato de Erivan Rodrigues da Silva e a tentativa de homicídio registrada no dia 2 de novembro, na rua Juvenal Duarte, em frente a um bar no município. As autoridades confirmam que um dos envolvidos já está preso, enquanto o segundo suspeito permanece foragido.

De acordo com os autos do inquérito, uma guarnição da Polícia Militar foi acionada via Copom de Brasiléia para atender à ocorrência. Ao chegar ao local, os militares encontraram Erivan Rodrigues da Silva já sem vida. As investigações apontam que o crime foi motivado por disputa entre facções criminosas pelo controle de território na região.

O delegado Luccas Vianna, responsável pelo caso, explicou que a equipe da Polícia Civil atuou de forma ininterrupta para elucidar o crime e identificar os autores.

“A Polícia Civil do Acre trabalha diuturnamente para dar uma resposta rápida e eficiente à sociedade. Um dos envolvidos já foi preso e não temos dúvida de que o segundo comparsa será capturado pela nossa equipe. Vamos garantir que todos os responsáveis respondam pelo que fizeram”, afirmou o delegado.

Com a investigação concluída, o inquérito já foi formalmente remetido ao Poder Judiciário, que dará continuidade aos trâmites legais. A PCAC reforça que mantém ações permanentes de investigação e inteligência para combater o crime organizado em Assis Brasil e demais regiões de fronteira.

