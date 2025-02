Polícia conclui inquérito sobre estupro de adolescente de 15 anos em Rio Branco

Geilson da Silva Barbosa foi indiciado por lesão corporal e estupro; caso será encaminhado ao Ministério Público para denúncia formal.

A Polícia Civil concluiu o inquérito que apura o estupro de uma adolescente de 15 anos, ocorrido há nove dias em Rio Branco. Geilson da Silva Barbosa, autor do crime, foi indiciado por lesão corporal e estupro. O procedimento, encaminhado nesta segunda-feira (24) ao Poder Judiciário, contém depoimentos das testemunhas e da vítima, além do interrogatório do réu e laudos que comprovam o delito.

O caso será agora remetido ao Ministério Público do Acre (MP-AC) para o oferecimento formal da denúncia contra Geilson. O acusado foi preso em flagrante na madrugada do dia 15 de fevereiro, após estuprar a adolescente em um terreno baldio próximo a um clube no Conjunto Novo Horizonte.

Segundo a polícia, a vítima foi atacada no momento em que se afastou do namorado para atender a necessidades fisiológicas. Após o crime, Geilson foi agredido por populares, que o espancaram com socos, chutes e golpes de ripa. A intervenção da Polícia Militar impediu que o acusado fosse linchado.

O inquérito detalha as circunstâncias do crime e reforça a gravidade dos fatos. A população espera que a Justiça seja rápida e eficiente na punição do acusado, garantindo a segurança e a proteção de menores contra crimes violentos.

O caso chocou a comunidade e reforça a necessidade de medidas preventivas e educativas para combater a violência sexual e proteger as vítimas. A família da adolescente recebe apoio das autoridades e da sociedade durante o processo de recuperação.

