Polícia conclui inquérito e indicia suspeito por homicídio de Rayza Emanuelle seis meses após crime

Queda de avião em março de 2024 matou quatro pessoas; Cenipa ainda não divulgou relatório final sobre as causas da tragédia

Passados dois anos do acidente com uma aeronave de pequeno porte em Manoel Urbano, no interior do Acre, o caso ainda segue sem conclusão oficial. A ocorrência, registrada em 18 de março de 2024, envolveu um avião modelo Cessna Skylane 182 que caiu pouco tempo após decolar com destino a Santa Rosa do Purus. Conforme o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), os trabalhos de apuração avançaram parcialmente e ainda não apontaram, de forma definitiva, as causas do ocorrido.

As vítimas

No voo estavam sete pessoas. Quatro delas morreram: o empresário peruano Sidney Estuardo Hoyle Vega, de 73 anos, que não resistiu no local; Suanne Camelo, de 30 anos, que teve mais de 90% do corpo queimado e morreu nove dias depois em Manaus; Amélia Cristina Rocha, de 28 anos, biomédica, que faleceu em 24 de maio de 2024 após mais de dois meses internada no Centro de Tratamento de Queimados; e o piloto Valdir Roney Mendes, de 59 anos, que tinha mais de 30 anos de experiência na aviação e veio a óbito em 12 de julho de 2024, após mais de três meses internado com 40% do corpo queimado.

Outras três pessoas sobreviveram ao acidente: Mateus Jeferson Fontes, noivo de Suanne, que segundo relatos conseguiu pular do avião antes da queda; Bruno Fernando dos Santos, dentista e marido de Amélia, que recebeu alta do Pronto-Socorro de Rio Branco no dia 25 de março de 2024; e Deonicilia Salomão Kalisto Kaxinawá, estudante, que se feriu com menos gravidade e recebeu alta do hospital de Manoel Urbano ainda em março.

Irregularidades na aeronave

Durante a análise inicial, foram identificados indícios de irregularidades graves. O avião, prefixo PT-JUN, tinha capacidade para transportar no máximo quatro pessoas (incluindo o piloto), mas levava seis passageiros e o piloto no momento da queda, três além do limite permitido.

Além disso, a aeronave não tinha autorização para operar como táxi aéreo e estava com o Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade (CVA) vencido desde 1º de junho de 2019. O local da queda fica a cerca de um quilômetro da pista de onde o avião havia decolado, em uma área de difícil acesso, o que também dificultou o atendimento imediato.

Investigação em andamento

A reportagem consultou o sistema do Cenipa e verificou que os trabalhos relativos à ocorrência ainda estão em andamento. O acidente está cadastrado como “falha ou funcionamento do motor” nos registros preliminares .

O Cenipa reforça que o relatório ainda está em fase de elaboração e tem caráter preventivo, podendo resultar em recomendações de segurança para evitar novos acidentes. O órgão esclarece que “as investigações realizadas pelo CENIPA não buscam o estabelecimento de culpa ou responsabilização, conforme previsto no § 4º, art. 1º, do Decreto nº 9.540/2018, tampouco se dispõem a comprovar qualquer causa provável de um acidente, mas indicam possíveis fatores contribuintes que permitem elucidar eventuais questões técnicas relacionadas à ocorrência aeronáutica”.

Destroços e indignação

Quatro meses após o acidente, os destroços da aeronave ainda permaneciam no local da queda, em uma fazenda de propriedade do pecuarista Henrique Costa, que relatou que os restos do avião atrapalhavam as atividades em sua propriedade. O proprietário da fazenda chegou a entrar em contato com o Cenipa para solicitar a remoção, mas foi informado de que a responsabilidade era da empresa proprietária da aeronave.

O pai de uma das vítimas, Francisco Ferreira Chaves, conhecido como Chico Aladia, expressou sua indignação à época, afirmando que o proprietário da aeronave sabia das limitações de peso e sobrecarregava o avião com passageiros e carga além dos limites seguros. “Não foi um acidente. Foi um assassinato. Minha filha e o Hoyle foram assassinados pelo proprietário do avião, que sabia das suas limitações de peso, mas sempre foi irresponsável a cada voo que fazia”.

Espera por respostas

Enquanto isso, o episódio segue sem explicação conclusiva, mantendo familiares das vítimas e a população à espera de respostas. A comunidade de Manoel Urbano e as famílias das vítimas aguardam a conclusão das investigações na esperança de que a verdade seja revelada e que tragédias como essa não se repitam.

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