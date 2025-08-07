Geral
Polícia Civil representa por medida protetiva em favor de homem vítima de violência em relação homoafetiva, com base em decisão do STF
Na última quarta-feira, 6, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Xapuri, coordenada pelo delegado Dr. Luccas Vianna, representou junto ao Poder Judiciário pela concessão de uma medida protetiva de urgência em favor de um homem vítima de violência doméstica ocorrida no contexto de uma relação homoafetiva. O pedido foi deferido pela Justiça e tem como base um entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (STF), que ampliou o alcance da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos do sexo masculino.
A decisão histórica do STF, proferida em 25 de fevereiro de 2025 no julgamento do Mandado de Injunção 7.452/DF, reconheceu a omissão legislativa e determinou a aplicação das normas protetivas da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos masculinos, bem como a mulheres travestis ou transexuais, desde que em contexto de violência doméstica ou familiar.
No caso específico, a vítima manteve união estável por cerca de sete anos com o autor das agressões, estando separado há aproximadamente cinco meses. Segundo o relato prestado à Polícia Civil, o ex-companheiro, inconformado com o fim da relação, passou a persegui-lo e ameaçá-lo reiteradamente. A vítima afirmou que o agressor interfere em seus vínculos profissionais, criando situações de conflito nos locais onde consegue emprego, o que já teria provocado sete demissões.
Além disso, a vítima relatou ameaças explícitas, inclusive de morte, caso venha a se envolver em um novo relacionamento.
Diante dos fatos, o delegado Luccas Vianna formalizou a representação por medida protetiva, com base na decisão do STF, destacando que a atuação da Polícia Civil está alinhada ao entendimento de que o Estado deve proteger toda e qualquer vítima de violência doméstica, independentemente do gênero ou orientação sexual.
“A violência doméstica não escolhe orientação sexual. Nosso papel é garantir que todas as vítimas tenham acesso à proteção prevista em lei. A decisão do STF fortalece esse compromisso e nos dá respaldo jurídico para atuar com mais amplitude nesses casos”, afirmou o delegado.
Moradora encontra corpo em decomposição após notar urubus sobrevoando área de mata no Acre
A presença de urubus sobrevoando uma área de mata na comunidade Lagoinha, zona rural de Cruzeiro do Sul, levou uma moradora a descobrir, na tarde desta quarta-feira, 6, um corpo em avançado estado de decomposição. O cadáver foi encontrado por volta das 13h35min, próximo a uma árvore, nos fundos da residência da testemunha.
Após o achado, a Polícia Militar foi acionada, isolou o local e comunicou as equipes do Instituto Médico Legal (IML) e da Perícia Técnico-Científica. Os profissionais realizaram os primeiros levantamentos na área, que fica afastada do centro urbano.
A vítima seria um homem que, segundo moradores da região, estava desaparecido há cerca de seis dias. Informações preliminares repassadas à polícia indicam que ele teria saído de casa para visitar familiares e não retornou. Ainda conforme relatos, o homem tinha histórico de uso de entorpecentes e problemas pessoais.
Durante a análise inicial, a perícia não encontrou sinais de violência ou indícios de crime. O corpo foi recolhido e será submetido à necropsia, que deve esclarecer a causa da morte nos próximos dias.
A Delegacia de Polícia Civil de Cruzeiro do Sul assumiu o caso e seguirá com as investigações de praxe.
Com informações da A Gazeta do Acre.
Secretaria de Agricultura articula fortalecimento da produção de cacau no Acre
Com ações estratégicas para impulsionar a cacauicultura no estado, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura (Seagri), participou nesta quarta-feira, 6, em Brasília, de uma reunião técnica com representantes da Comissão Executiva do Plano da Lavoura Cacaueira (Ceplac), vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), para tratar de ações de fortalecimento da cadeia produtiva do cacau no estado.
De acordo com o secretário adjunto da Seagri, Edivan Azevedo, durante o encontro foi apresentada uma proposta e montado um acordo de cooperação técnica (ACT) entre a Ceplac e a Secretaria de Agricultura, visando impulsionar o Programa Socioambiental do Cacau no Acre, por meio de programas e projetos apoiados em quatro eixos principais: transferência da tecnologia e material genético; capacitação e intercâmbio; infraestrutura e processamento; pesquisa, desenvolvimento e inovação.
“A Ceplac detém muito conhecimento, muito trabalho na questão do cacau do Brasil todo. Importante que nós tenhamos essa parceria, para que possamos alavancar a cadeia produtiva do cacau e assim contar com o apoio do Ministério da Agricultura, através dessa comissão executiva da lavoura do cacau e Aceplac”, ressaltou o gestor.
Uma das principais iniciativas apresentadas foi a realização de um curso de capacitação para técnicos do estado, com foco em sistemas de produção e classificação do cacau. A formação será realizada em parceria com a Ceplac e outras instituições estratégicas, como Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), Instituto Federal do Acre (Ifac), Universidade Federal do Acre (Ufac) e Fundação de Tecnologia do Estado do Acre (Funtac). A proposta é que, após a capacitação dos técnicos, o conhecimento seja levado também aos agricultores familiares.
Com a formalização do ACT e o fortalecimento das parcerias institucionais, as ações devem avançar nos próximos meses, ampliando as oportunidades para os produtores e promovendo o desenvolvimento da cadeia produtiva do cacau no estado.
O Programa Socioambiental do Cacau, coordenado pela Seagri, reúne projetos como a Rota do Cacau, que tem se destacado na valorização da produção local, com foco na sustentabilidade e na agregação de valor ao produto acreano. A iniciativa integra a política do governo do Acre de incentivo à bioeconomia e ao desenvolvimento rural sustentável.
“Já tínhamos feito contato com outros diretores, e agora, recentemente, assumiu uma nova diretoria. Viemos reafirmar a nossa intenção de assinar esse acordo. Os nossos técnicos enviaram a minuta do termo com a Ceplac e agora eles vão analisar a proposta e, posteriormente, iremos assinar esse acordo, que vai, dentre outras coisas, capacitar os nossos técnicos, propiciando um maior alcance, por parte da Seagri, à atividade do cacau no nosso estado”, explicou o diretor de Produção e Agronegócio da Seagri, Cláudio Malveira.
Por parte da Seagri, a reunião contou também com a participação do chefe da Divisão Produção Familiar e coordenador da cadeia do cacau do Programa Socioambiental do Cacau no Acre, Marcos Rocha. Pela Ceplac, participaram o coordenador de Administração e Finanças, Paulo Nunes, e o técnico de Planejamento, Abdon Brandão.
Hidrelétrica de Jirau é acusada de “destruir” parque ambiental em Rondônia
Ministério Público cobra R$ 1,8 milhão e compensação ambiental após inundação destruir floresta protegida em Rondônia
O Parque Nacional Mapinguari é uma das principais unidades de conservação da Amazônia. Criado em 5 de junho de 2008, o parque ocupa áreas nos estados de Amazonas e Rondônia e abriga ecossistemas de floresta densa e biodiversidade única.
Em 2012, os limites do parque foram alterados por lei para excluir as áreas inundadas pelos reservatórios das usinas de Jirau e Santo Antônio, instaladas na região.
Segundo o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Usina Hidrelétrica de Jirau, localizada em Porto Velho, extrapolou os limites de cota de inundação previstos na licença ambiental. O alagamento atingiu mais de 2 mil hectares de floresta nativa no interior do Mapinguari.
A água permanente e periódica em áreas de terra firme provocou a morte de árvores cujas raízes não são adaptadas a esse tipo de ambiente. Em trechos onde a vegetação não foi suprimida, restaram apenas troncos submersos, os chamados “paliteiros”, que deixaram a área vulnerável a incêndios florestais.
Relatórios de fiscalização do ICMBio descrevem que a inundação alterou de forma definitiva a paisagem do parque, gerando um cenário de destruição irreversível. As mudanças causaram a perda de cobertura vegetal e comprometeram o equilíbrio ecológico da região.
Diante desse quadro, o Ministério Público Federal ingressou com uma ação civil pública na Justiça Federal pedindo que a Hidrelétrica de Jirau seja condenada a reparar os danos ambientais.
O MPF solicita que a empresa cumpra rigorosamente os limites de cota estabelecidos na licença e pague R$ 1,3 milhão por danos materiais e R$ 500 mil por danos morais coletivos. Os valores devem ser destinados ao ICMBio para aplicação em unidades de conservação de Rondônia.
O órgão também requer que a usina realize compensação ambiental em outra área onde seja possível recuperar a vegetação. Caso seja condenada, a empresa terá 90 dias a partir da decisão judicial para apresentar um projeto técnico aprovado pelo ICMBio, com cronograma detalhado de execução.
Atrasos serão punidos com multa diária de R$ 10 mil. O projeto deverá ser iniciado até 30 dias após aprovação e concluído em no máximo 18 meses, com entrega de relatórios periódicos à Justiça.
Com base nos levantamentos técnicos, o MPF afirma que a devastação provocada pela usina no Parque Nacional Mapinguari é grave e exige medidas imediatas para minimizar os impactos e garantir compensações ambientais.
Fonte: [email protected]
