Polícia Civil recupera parte de objetos furtados de empresa responsável pela ornamentação natalina em Tarauacá

A Polícia Civil do Acre (PCAC) recuperou, na manhã desta quinta-feira, 11, parte dos objetos furtados de uma empresa contratada para realizar a ornamentação natalina da Prefeitura de Tarauacá. A ação ocorreu durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Justiça, após o setor de investigação reunir elementos que apontavam o paradeiro dos materiais.

Os policiais localizaram e prenderam uma mulher que aparece nas imagens das câmeras de segurança no momento do furto. Ela foi conduzida à delegacia, onde afirmou que não agiu sozinha. Segundo seu depoimento, o vigia do local teria facilitado a entrada e contribuído para a subtração dos objetos. O funcionário, no entanto, não foi encontrado e segue sendo investigado pela equipe da Polícia Civil.

A mulher, que é usuária de drogas, não permaneceu presa. Ela já havia sido liberada anteriormente do flagrante, motivo pelo qual a autoridade policial seguiu com as medidas cabíveis sem mantê-la em custódia.

A Polícia Civil segue trabalhando para localizar o vigia apontado pela suspeita e para recuperar o restante dos objetos furtados, garantindo que os danos à empresa e à ornamentação natalina do município sejam minimizados. As investigações permanecem em andamento.

Fonte: PCAC

