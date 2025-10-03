Polícia Civil recupera equipamentos cirúrgicos avaliados em meio milhão de reais em Cruzeiro do Sul

Uma ação rápida e eficaz dos investigadores do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) da Polícia Civil do Acre (PCAC), em Cruzeiro do Sul, resultou na recuperação integral dos materiais cirúrgicos furtados na madrugada da última quinta-feira, 2.

Avaliado em cerca de R$ 500 mil, o material estava acondicionado em três malas grandes e uma pequena, contendo equipamentos de alta complexidade utilizados em procedimentos médicos. Entre os itens recuperados estão fonte de luz, cabos de fibra óptica, caixas de instrumental para cirurgias de Ligamento Cruzado Anterior (LCA), além de pinças, chaves canoladas, guias femorais, martelos, curetas e outros insumos hospitalares.

As diligências se concentraram nos bairros da Lagoa, Escola Técnica e no centro da cidade, onde todo o material foi localizado e apreendido. Os equipamentos seriam utilizados em cirurgias ortopédicas no Hospital Regional do Vale do Juruá, reforçando a gravidade do crime e a importância da resposta policial.

“Estamos diante de um crime que colocava em risco a saúde da população, uma vez que esses equipamentos são fundamentais para cirurgias ortopédicas. A pronta resposta do NEPATRI garantiu não apenas a recuperação do material, mas também a identificação de todos os envolvidos, destacou o delegado Jadson Pereira Santos, responsável pelo Nepatri.

A autoridade policial informou ainda que o inquérito policial segue em andamento para consolidar as provas contra os autores, que responderão pelo crime de furto, previsto no artigo 155 do Código Penal.

Fonte: PCAC

