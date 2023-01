Polícia Civil recupera duas motocicletas roubadas e prende dois suspeitos em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia Interestadual da Polícia Civil (Polinter), recuperou dois aparelhos celulares que tinham sido furtados no bairro José Hassém, em Epitaciolândia. O objeto do crime foi recuperado na última terça-feira, 24, em Rio Branco.

O fato aconteceu no dia 27 de agosto de 2022, quando criminosos subtraíram os objetos de um veículo da empresa JADLOG que fazia entregas no município de Epitaciolândia (região de fronteira com a Bolívia). Os smartphones de última geração eram de propriedade da empresa Americanas.

Após diligências iniciais de rastreamento dos objetos furtados, investigadores da Delegacia Geral de Epitaciolândia, a Polinter, concluíram os atos necessários para a localização dos aparelhos na capital Rio Branco e oitiva dos receptadores.

Segundo o Delegado Roberth Alencar, titular da Polinter, a unidade vem executando nos últimos meses as diligências complementares de investigações de outros estados da federação e municípios do Acre, o que tem proporcionado a resolução de infrações penais diversas com grande êxito.

