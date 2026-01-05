Flash
Polícia Civil recupera duas motocicletas furtadas no bairro Alto Alegre
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), recuperou, na manhã desta segunda-feira, 5, duas motocicletas com registro de furto no bairro Alto Alegre, em Rio Branco.
Uma das motocicletas havia sido subtraída durante a madrugada, por volta das 5h, após a vítima deixá-la estacionada em frente à própria residência. Assim que tomou conhecimento do crime, a equipe da DCORE iniciou um intenso trabalho de levantamento de informações e diligências, que resultou na rápida localização e recuperação do veículo.
Durante a ação, os investigadores também conseguiram recuperar uma segunda motocicleta, que igualmente possuía registro de furto, reforçando a efetividade do trabalho policial no combate aos crimes patrimoniais na capital.
As investigações seguem em andamento com o objetivo de identificar e responsabilizar os autores dos furtos, bem como apurar possíveis ligações com outros crimes semelhantes ocorridos na região.
Secretário Marcos Luz destaca atendimento humanitário a venezuelanos e cobra maior apoio do governo federal
Prefeitura de Rio Branco reforça acolhimento a refugiados durante visita à Casa do Migrante
O secretário municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SASDH), Marcos Luz, realizou nesta segunda-feira (5) uma visita técnica à Casa do Migrante, em Rio Branco, acompanhado do prefeito Tião Bocalom e da primeira-dama Kelen Nunes. Atualmente, o espaço abriga 65 refugiados, sendo a maioria de origem venezuelana — 54 pessoas, segundo levantamento apresentado pela gestão municipal.
Durante a visita, o secretário ressaltou que o município vem mantendo uma política de acolhimento humanitário aos migrantes que chegam à capital acreana. “Somente neste ano, mais de 500 venezuelanos passaram pela Casa do Migrante. Desde 2022, já ultrapassamos 250 atendimentos. Aqui eles têm acesso a banho, alimentação, atendimento social, psicológico e de saúde, além de apoio para regularização de documentos como CPF e Cadastro Único”, explicou Marcos Luz.
De acordo com o secretário, a Casa do Migrante também atua como ponte para a inserção dos refugiados no mercado de trabalho e na sociedade. “Muitos têm qualificação profissional. Nós fazemos contato com empresas e indústrias interessadas nessa mão de obra e também encaminhamos pessoas para outras regiões do país, como Sudeste e Sul, quando necessário”, acrescentou.
Marcos Luz aproveitou a ocasião para fazer um alerta sobre a falta de regularidade no repasse de recursos federais. Segundo ele, apesar de a política ser financiada pelo governo federal, a prefeitura tem arcado com parte dos custos. “O cofinanciamento da segunda parcela do ano passado ainda não foi repassado. Por isso, a Casa também é mantida com recursos próprios do município, como IPTU e ISS”, afirmou.
O secretário também defendeu maior controle por parte da União nas fronteiras. “É preciso saber quem está entrando no país, se há doenças crônicas ou histórico criminal. O governo federal tem falhado nesse aspecto, mas nós continuamos fazendo nossa parte de forma humanitária, acolhendo e garantindo os encaminhamentos que a lei exige”, concluiu.
A Prefeitura de Rio Branco informou que seguirá mantendo o atendimento aos migrantes e refugiados, reforçando a política de acolhimento e integração social na capital acreana.
Acre terá mais de 612 mil eleitores nas eleições gerais de 2026
Estado escolherá presidente, governador, dois senadores e parlamentares; mais de 46 mil ainda não fizeram biometria
O Acre chega às eleições gerais de 2026 com 612.448 eleitores aptos a votar, segundo dados do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AC). O número integra o universo de mais de 155 milhões de brasileiros que irão às urnas em todo o país para escolher os novos representantes políticos para o período de 2027 a 2030.
No pleito, os acreanos irão eleger o presidente da República, o governador do Estado, dois senadores, dez deputados federais e 30 deputados estaduais que irão compor a Assembleia Legislativa do Acre (Aleac). O primeiro turno da votação está marcado para o dia 4 de outubro de 2026. Caso nenhuma candidatura alcance a maioria absoluta, o segundo turno será realizado em 25 de outubro. A propaganda eleitoral estará liberada a partir de 16 de agosto.
Apesar do crescimento do eleitorado e dos avanços tecnológicos no processo eleitoral, o estado ainda registra pendências na coleta biométrica. Dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) apontam que cerca de 7,59% dos eleitores acreanos — o equivalente a 46.496 pessoas — ainda não realizaram o cadastro biométrico.
A biometria é considerada fundamental para garantir mais segurança, agilidade e transparência ao processo de votação, reduzindo riscos de fraude e impedindo que uma pessoa vote no lugar de outra.
Rio Branco concentra o maior colégio eleitoral do estado, com 271.518 eleitores. Em seguida aparecem Cruzeiro do Sul (62.645), Sena Madureira (30.666), Tarauacá (28.427) e Feijó (23.221). Já os menores números estão em Santa Rosa do Purus, com 3.918 eleitores, e Manoel Urbano, com 5.892.
O voto é obrigatório para brasileiros alfabetizados entre 18 e 70 anos. Jovens de 16 e 17 anos, pessoas acima de 70 anos e eleitores analfabetos têm participação facultativa.
Quem ainda não possui biometria cadastrada deve procurar um cartório eleitoral ou posto do TRE-AC, munido de documento oficial com foto e comprovante de residência. O agendamento pode ser feito previamente pelo site do tribunal. A Justiça Eleitoral também disponibiliza diversos serviços online por meio do sistema Título Net, como emissão de título, transferência de domicílio eleitoral e regularização de pendências.
A recomendação é que os eleitores regularizem sua situação com antecedência, evitando transtornos e garantindo tranquilidade no dia da votação.
“Fuck you, Lula”, diz conselheiro de Trump após crítica à ação dos EUA
Jason Miller atacou o presidente Lula em publicação no X depois que o brasileiros condenou os ataques dos EUA na Venezuela
Jason Miller, um dos conselheiros do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mandou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) “se foder” depois que o brasileiro criticou a ação militar dos norte-americanos contra a Venezuela, realizada no sábado (3/1).
Em publicação no X, Miller compartilhou uma reportagem noticiando a declaração crítica de Lula sobre os ataques dos EUA, que resultaram na captura do ditador Nicolás Maduro e da esposa, Cilia Flores.
“Vai se foder, Lula. Agora todos nós sabemos qual é a sua posição”, afirmou o conselheiro de Trump, em tradução livre.
Horas depois do ataques dos EUA à Venezuela, Lula se pronunciou dizendo que a ação ultrapassava uma “linha inaceitável”.
“Os bombardeios em território venezuelano e a captura do seu presidente ultrapassam uma linha inaceitável. Esses atos representam uma afronta gravíssima à soberania da Venezuela e mais um precedente extremamente perigoso para toda a comunidade internacional”, afirmou Lula.
Ele acrescentou ainda que, “atacar países, em flagrante violação do direito internacional, é o primeiro passo para um mundo de violência, caos e instabilidade, onde a lei do mais forte prevalece sobre o multilateralismo”.
“A condenação ao uso da força é consistente com a posição que o Brasil sempre tem adotado em situações recentes em outros países e regiões. A ação lembra os piores momentos da interferência na política da América Latina e do Caribe e ameaça a preservação da região como zona de paz”, destacou Lula.
Recentemente, Lula tem tentado se aproximar dos EUA depois das sanções impostas pelo país norte-americano ao Brasil. A missão, até certo ponto, tem dado certo, tendo em vista o recuo de Trump quanto às sobretaxas e também em relação a sanção contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.
A Venezuela, no entanto, segue sendo um flanco para o Brasil, visto que o tema é usado para atacar Lula por sua proximidade com Maduro – algo que vem sendo explorado também pela direita brasileira desde sábado.
Ataque na Venezuela
Os Estados Unidos atacaram, neste sábado (3/1), diversas regiões da Venezuela e o presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou que capturou Nicolás Maduro e sua esposa, Cilia Flores.
Segundo Trump, ambos foram dirigidos de navio para Nova York, onde Maduro será julgado por narcoterrorismo.
Horas depois da captura, Trump chegou a publicar uma foto do líder chavista com os olhos vendados, algemado, e usando abafadores nos ouvidos. Na publicação, também é possível ver que ele está segurando uma garrafa d´água. De acordo com o presidente norte-americano, a fotografia foi registrada a bordo do USS Iwo Jima, navio que transporta Maduro para os EUA.
Depois, em declaração pública na Flórida, Trump disse que sua ofensiva contra a Venezuela foi por causa do petróleo na região e que, depois da captura de Maduro, os Estados Unidos irão administrar o país até haver uma transição de poder.
Com a saída de Maduro, quem assumiu o comendo da Venezuela foi a vice-presidente, Delcy Rodriguez. Durante uma reunião do Conselho de Defesa do País nesta sábado (3), ela afirmou que a Venezuela não irá se render aos EUA.
F you, Lula. Now we all know where you stand!
“Brazil says US crossed ‘unacceptable line’ on Venezuela as officials track border” https://t.co/Xe26A7to6q
— Jason Miller (@JasonMiller) January 4, 2026
