Ascom/Policia Civil

A Polícia Civil do Acre por meio da Delegacia Geral da 1ª Regional, após um rápido e eficiente trabalho de investigação a equipe de agentes logrou êxito em identificar na manhã desta segunda-feira, 03, a autoria de furto e recuperar os bens subtraídos do setor de material da Secretaria Estadual de Educação Esporte (SEE).

O crime ocorreu no dia 28 de abril e registrado boletim de ocorrência no dia seguinte, 29, e com recuperação dos bens no dia 30,última sexta-feira. Todo material foi apreendido e está avaliado em torno de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e será restituído ao órgão após passarem pela pericia criminal.

A Polícia Civil descobriu que dois funcionários terceirizados, W. M. B. de 48 anos e W. G. M. de 20 anos, participaram da ação e um deles, que tinha acesso ao local se valendo da função que exercia, subtraiu os bens que depois foram vendidos em site pelo outro autor do crime.

Segundo o coordenador da 1ª Regional delegado Felipe Martins, o êxito da ação se deu em decorrência do esforço da equipe da Regional que prontamente iniciou as diligências que culminaram na identificação dos autores e recuperação dos bens subtraídos.

“Chegamos aos autores e descobrimos que os bens já tinham sido vendidos em um site de compra e venda, identificamos a pessoa e assim foi possível recuperar as CPU’S e periféricos e ainda o valor pago pela pessoa ao autor do crime”, disse o delegado.

A investigação prosseguirá e o delegado salienta que muito trabalho ainda está para ser feito e que a população seja parceira do trabalho da Polícia Civil.

