Polícia Civil recupera celular furtado em comércio de Senador Guiomard em menos de 24 horas

Suspeita foi identificada por câmeras de segurança e devolveu aparelho voluntariamente; delegado destacou agilidade da investigação

A Polícia Civil do Acre recuperou na tarde da última quarta-feira (3) um celular furtado de uma cliente dentro de um estabelecimento comercial em Senador Guiomard. A ação rápida da Delegacia-Geral do município permitiu que o aparelho fosse devolvido à vítima no mesmo dia do crime.

De acordo com as investigações, a equipe policial teve acesso às imagens das câmeras de segurança do local, que registraram o momento exato do furto. Com base nas gravações, os investigadores identificaram uma mulher como autora do crime e a localizaram ainda durante a tarde. Ao ser abordada, a suspeita assumiu a autoria e devolveu o aparelho voluntariamente.

O delegado Rômulo Barros enalteceu a eficiência do trabalho: “A rápida atuação dos investigadores garantiu não apenas a identificação da autora, mas também a devolução do bem à vítima, reafirmando o compromisso da Polícia Civil com a segurança e a defesa do patrimônio dos cidadãos”. O caso foi registrado como furto e deverá ser encaminhado à Justiça.

Comentários