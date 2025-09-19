Polícia Civil recupera bicicleta furtada em associação de apoio a autistas em Cruzeiro do Sul

Material de 30 metros cúbicos será usado em estruturas danificadas pela cheia do Rio Acre; ação conta com apoio do IMAC e prefeitura municipal

A vereadora Eliade Maria da Silva (PL) garantiu junto ao Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC) a doação de 30 metros cúbicos de madeira para reparar pontes danificadas pela cheia do Rio Acre, afetando diretamente Igarapés de Epitaciolândia. O pedido formal da vereadora foi atendido nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, destacou a preocupação da representante municipal, destacando a parceria entre estado, município: “Esse é um trabalho de união, e quem ganha é a população que precisa da manutenção dessas obras que interliga os principais setores municipais”.

Presidente do IMAC elogia compromisso do governo e vereadora em ação social

O presidente do Instituto de Meio Ambiente do Acre (IMAC), André Hassem, utilizou suas redes sociais para elogiar o compromisso do governo Gladson Cameli e a atuação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL) em benefício da população de Epitaciolândia. A publicação faz referência à doação de 30 m³ de madeira apreendida em operações contra crimes ambientais, que será utilizada para reparar pontes afetadas no município.

Hassem destacou a eficiência da parceria entre estado e município: “É assim que se faz gestão pública: unindo forças para transformar materiais apreendidos em benefício direto para a população”. A madeira, que seria perdida por ser perecível, agora servirá para melhorar a infraestrutura e a segurança de moradores da região. A ação foi articulada pela vereadora Eliade junto ao IMAC.

A madeira foi entregue ao Prefeito de Epitaciolândia Sérgio Lopes (PL), e deve permitir o início imediato da reforma, melhorando a segurança e a mobilidade em áreas afetadas pela última enchente.

A ação foi intermediada pela vereadora Eliade (PL) e formalizada nesta semana pelo presidente do IMAC, André Hassem, que destacou a agilidade do processo para evitar desperdício: “Buscamos celeridade para que a madeira sirva a questões sociais”. A doação exemplifica a política de reaproveitamento de bens apreendidos pelo governo do Acre, transformando multas ambientais em benefício comunitário.

Na última sessão na câmara de vereadores a vereadora Eliade (PL) ressaltou que continuará trabalhando lado a lado com a comunidade para garantir melhorias na infraestrutura da cidade que mais cresce na regional do alto acre: “Nosso compromisso é buscar soluções e parcerias que atendam de forma direta as necessidades da população de Epitaciolândia.” Com a chegada da madeira, a expectativa é que as reformas das pontes sejam iniciadas nos próximos dias, garantindo mais segurança e mobilidade para os moradores das áreas afetadas.

Revitalização no Bairro José Hassem substituiu estrutura de madeira desgastada; ação aconteceu em agosto, foi resultado de demanda da vereadora Eliade atendida pela prefeitura

A principal ponte do Bairro José Hassem em Epitaciolândia foi revitalizada pela prefeitura na primeira quinzena de agosto, após solicitação da vereadora Eliade Maria da Silva (PL). A estrutura, que era considerada insegura pelos moradores, recebeu novo piso de madeira e agora oferece passagem segura para veículos e pedestres, garantindo melhor mobilidade entre a comunidade e o centro da cidade.

A parlamentar, que intermediou o pedido junto ao prefeito Sérgio Lopes, comemorou o resultado: “Era uma necessidade urgente da comunidade”. A obra integra o compromisso da gestão municipal de priorizar melhorias de infraestrutura com base em demandas diretas da população e da Câmara Municipal.

A revitalização demonstrou a eficácia do diálogo entre poder público e representantes locais para resolver problemas concretos da população.

