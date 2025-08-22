Polícia Civil recaptura foragido acusado de homicídio em Rodrigues Alves

Na tarde da última quinta-feira, 21, a Polícia Civil do Acre (PCAC) prendeu o foragido da Justiça F.J.S. da S., acusado de assassinar Daniel Saraiva de Mendonça no dia 12 de junho de 2025, no município de Rodrigues Alves. O acusado havia sido detido anteriormente, mas conseguiu fugir algemado após uma audiência de custódia.

De acordo com o delegado Marcílio Laurentino, a recaptura foi resultado de um trabalho integrado entre a Polícia Civil e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio). Durante a ação, os agentes localizaram o foragido na região do Grajaú, onde ele estava acompanhado de um indivíduo que foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo.

No momento da abordagem, o suspeito tentou enganar os policiais, fornecendo o nome do próprio irmão. No entanto, ao chegar à delegacia, foi reconhecido por policiais militares de Rodrigues Alves que estão atuando em Marechal Thaumaturgo, o que confirmou sua verdadeira identidade e resultou na imediata voz de prisão.

O acusado encontra-se recolhido em Marechal Thaumaturgo e deverá passar por nova audiência de custódia nos próximos dias.

O delegado Marcílio Laurentino destacou a importância da ação conjunta. “Essa prisão demonstra a eficiência do trabalho integrado entre os órgãos de segurança e ambientais. A recaptura de um foragido acusado de um crime tão grave é um passo importante para garantir que a Justiça seja feita e para reforçar a sensação de segurança da população”, afirmou.

Fonte: PCAC

