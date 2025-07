Polícia Civil realiza remoção de cadáver em área isolada de Marechal Thaumaturgo com apoio do CIOPAER

Nos dias 19 e 20 de julho, a Polícia Civil do Acre, por meio de seu Instituto de Identificação, realizou uma importante ação de cidadania no município de Mâncio Lima, garantindo a emissão gratuita de 200 Carteiras de Identidade Nacional (CIN) para moradores da zona urbana e rural. A atividade ocorreu na Escola Padre Edson de Oliveira Dantas e foi possível graças a um termo de cooperação entre a Polícia Civil e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA), com o apoio do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) e da Prefeitura de Mâncio Lima.

A estrutura do evento contou com o apoio logístico do INCRA e da gestão municipal, sob coordenação do prefeito Zé Luiz. Durante os dois dias de ação, a equipe técnica do Instituto de Identificação atendeu centenas de pessoas, garantindo o direito à documentação civil e promovendo a inclusão social de trabalhadores rurais, jovens, mães de família e comunidades tradicionais.

O diretor do Instituto de Identificação, Junior Cesar da Silva, acompanhou os atendimentos de perto e destacou a relevância do trabalho desenvolvido pela Polícia Civil no interior do estado.

“É gratificante presenciar a transformação que a simples emissão de um documento pode trazer para a vida dessas pessoas. Ver mães de família, trabalhadores rurais e jovens reconquistando o direito à cidadania nos motiva ainda mais. Esse esforço conjunto é essencial para promover dignidade e garantir acesso aos direitos básicos a toda população de Mâncio Lima”, disse o diretor. Para o superintendente regional do INCRA, Márcio Alércio Rodrigues, a iniciativa cumpre um papel essencial na valorização das comunidades rurais e tradicionais. “Nosso objetivo maior é assegurar que cada mulher rural, cada agricultor e cada família das comunidades tradicionais tenha acesso à documentação e, com isso, alcance mais dignidade e oportunidades para o seu desenvolvimento. Essa ação conjunta só é possível graças ao comprometimento dos parceiros e reafirma o papel do INCRA em levar cidadania para quem mais precisa”, comentou Alércio Rodrigues. A emissão da nova CIN representa mais que um documento, é a porta de entrada para políticas públicas, benefícios sociais e reconhecimento legal da identidade de cada cidadão.

