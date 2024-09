Polícia Civil realiza operação em Plácido de Castro com apoio da capital e prende dois por tráfico e porte ilegal de armas

O candidato à reeleição, Tião Bocalom foi recepcionado com muita festa no Afa Jardim, no bairro Ipase, no início da noite desta quinta-feira, 26, em mais um encontro com amigos da coligação “Produzir para Empregar”, formado por servidores e gestores públicos da área de Infraestrutura. Entre os presentes estavam o vice-candidato, Alysson Bestene; o secretário de Indústria, Ciência, Comércio, Empreendedorismo e Turismo, Assurbanipal Barbary de Mesquita; a presidente do Deracre, Sula Ximenes; o presidente do Saneacre, José Bestene; o secretário de Esporte e Lazer do Acre, Ney Amorim; e os candidatos a vereador Samir Bestene, Felipe Tchê e Jackeline.

Tião Bocalom foi recebido com entusiasmo pelos participantes. Em seu discurso, ele destacou a importância do apoio popular para a continuidade de seu trabalho. “O que eu quero dizer é o melhor do mundo, são esses movimentos. Isso aí demonstra o compromisso de todas as pessoas com o projeto que começou há quatro anos atrás, e está dando certo e eles querem que continue. Então não tenho dúvida nenhuma que isso é a coisa mais gostosa do mundo. Essa é a energia que eu preciso para continuar levantando às cinco horas da manhã e deitando à meia-noite. O bom trabalho tem que continuar.”

Assurbanipal Mesquita também ressaltou a adesão crescente da população em ajudar na campanha de Bocalom e Alysson. “O importante é que as pessoas estão aderindo, estão reconhecendo o trabalho e cada vez mais aderindo e somando. O resultado está aí, nas pesquisas estão mostrando o crescimento e, Deus quiser, está caminhando primeiro tudo. E o trabalho do governo junto com a prefeitura é de fundamental importância para a população, não é isso? Isso mesmo, as ações que estão acontecendo influenciam totalmente na decisão das pessoas. Eu acho que a população está vendo, as coisas estão andando, pode até não ser do jeito que todo mundo queria, mas está andando.”

Ney Amorim, secretário de Esporte, destacou a importância dessa união.

“É uma campanha muito bonita, é a campanha da União de Forças, da equipe do Governo do Estado, da equipe da Prefeitura. Daqui juntos, todos nós podemos fazer muito mais pela Cidade de Rio Grande. E o Bocalom é o melhor caminho, é o caminho que unifica. Estamos no trabalho de continuar, nós estamos construindo essa grande União de Forças para ganhar essa eleição e continuarmos juntos, trabalhando pelo povo da nossa cidade.”

Sula Ximenes, presidente do Deracre, enfatizou a colaboração na infraestrutura. “Essa união do Estado e da prefeitura é muito importante, principalmente para ajudar na infraestrutura, para que possamos fazer muito mais pela cidade”.

José Bestene, presidente do Saneacre, também comentou sobre o evento. “Eu demorei um pouquinho para chegar a esse lindo evento porque estava com o assessor Márcio, do Ministério da Saúde, falando a respeito do atendimento das aldeias indígenas. E eu disse que ia entrar em contato com o prefeito, com o presidente Bolsonaro e o assessor também vai entrar para comer, atender as comunidades indígenas. Por isso que eu acabei de chegar aqui em cima. Mas gente, vai ser muito rápido, está faltando um pouquinho para a gente ganhar no primeiro turno. Bocalom e Alysson, não tenham dúvida.”

Alysson Bestene agradeceu o apoio recebido: “Começo minha fala agradecendo a esse time do governo do Estado, no qual, há pouco tempo trabalhei como secretário de Governo. A união entre governo e prefeitura não só fortalece a nossa campanha”, concluiu.

Comentários