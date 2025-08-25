Polícia Civil realiza ações da Operação Shamar em Porto Walter com prisões, medidas protetivas e trabalho educativo nas escolas

A Polícia Civil do Acre intensificou as ações da Operação Shamar no último fim de semana em Porto Walter, com uma atuação firme no enfrentamento à violência contra a mulher. A operação, que integra a campanha Agosto Lilás, tem como foco a proteção de vítimas de violência psicológica, física, sexual e patrimonial.

Durante as atividades, a equipe policial, sob coordenação do delegado José Obetrânio, realizou o cumprimento de mandado de prisão, a solicitação de Medida Protetiva de Urgência e diligências relacionadas à retirada de agressor do lar, a partir de denúncia feita pelo Disque 100. A ação ocorreu na comunidade Três Bocas, zona rural do município, com o apoio do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

Em decorrência das diligências, foi lavrado flagrante delito e feito o acompanhamento de uma vítima menor de idade, em parceria com a Secretaria Municipal de Assistência Social de Porto Walter, que prestou os atendimentos necessários para a preservação da integridade física e psicológica da criança. O apoio aéreo do Ciopaer também foi solicitado para garantir o retorno das vítimas ao seu ambiente de convivência natural.

Além da atuação ostensiva, a Polícia Civil realizou um trabalho preventivo e educativo. Na Escola Estadual Borges de Aquino, a equipe promoveu palestras e rodas de conversa com alunos e servidores, abordando temas como violência doméstica, abuso sexual e os serviços oferecidos pela instituição no município para o combate a esses crimes. Houve ainda a distribuição de panfletos em alusão à campanha Agosto Lilás e à própria Operação Shamar.

De acordo com o delegado José Obetrânio, as ações refletem o compromisso da Polícia Civil em proteger as vítimas e conscientizar a população. “Nosso trabalho vai além da repressão. É essencial orientar a comunidade sobre a gravidade da violência doméstica e mostrar que as vítimas não estão sozinhas. Estamos empenhados tanto em garantir a segurança imediata quanto em promover a informação como ferramenta de prevenção”, destacou o delegado.

A Operação Shamar segue em andamento em todo o estado, reforçando o enfrentamento à violência contra a mulher por meio de ações conjuntas de repressão, prevenção e conscientização.

Fonte: PCAC

