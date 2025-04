Polícia Civil prende trio peruano com drogas e munição em operação contra tráfico internacional em Mâncio Lima

Operação do NEIC interceptou carregamento “significativo” de entorpecentes em Mâncio Lima; suspeitos podem ter ligação com tráfico de armas

Em mais uma ação de combate ao narcotráfico na região de fronteira, o Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) da Polícia Civil do Acre prendeu na quarta-feira (23) três peruanos flagrados com drogas e munição em Mâncio Lima, a 630 km de Rio Branco. A operação interceptou parte de um carregamento que já estava sendo distribuído no Vale do Juruá, segundo as investigações.

De acordo com o delegado Vinícius Almeida, responsável pelo caso, os suspeitos integravam uma rede criminosa já monitorada pela polícia. “Um dos detidos já tinha passagem por tráfico e estava em liberdade”, revelou. Além das porções de entorpecentes – cuja quantidade exata não foi divulgada, mas classificada como relevante -, os agentes encontraram cartuchos de arma de fogo, o que ampliou as investigações para possíveis conexões com o comércio ilegal de armas na região.

Os detidos foram encaminhados à Delegacia-Geral de Cruzeiro do Sul e já tiveram a prisão em flagrante deferida. As autoridades agora apuram ligações entre o grupo e uma apreensão de armamentos ocorrida dias antes na mesma região. “Estamos montando esse quebra-cabeças. Nada está descartado”, afirmou o delegado, destacando que o NEIC mantém operações contínuas para conter o avanço do crime organizado nas fronteiras acreanas.

Comentários