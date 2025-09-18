Polícia Civil prende três suspeitos por desaparecimento de Misael em Feijó

Operação apreende celulares, dinheiro e materiais de drogas; investigação aponta para homicídio, mas corpo ainda não foi localizado

A Polícia Civil de Feijó prendeu três pessoas na manhã desta quinta-feira (18) durante operação que cumpriu mandados de prisão e busca relacionados ao desaparecimento de Misael. Coordenada pelo juiz Robson, a ação apreendeu celulares, notebooks, pendrives, cadernos de anotações, cheques, quantia em dinheiro e materiais para embalo de drogas – incluindo balança de precisão e chumbo. Todo o material será periciado.

As investigações indicam que Misael pode ter sido vítima de homicídio, embora o corpo não tenha sido encontrado. Autoridades seguem em buscas para localizar a vítima e esclarecer as circunstâncias do crime. Mandados de prisão ainda estão em aberto e devem ser cumpridos nos próximos dias.

Novos mandados de prisão devem ser executados nos próximos dias, com o objetivo de identificar todos os envolvidos. O caso mobiliza a delegacia local desde o desaparecimento.

Segundo os parentes, Mizael costumava passar cerca de dois meses na colônia e, em seguida, voltava para a cidade. Desta vez, entretanto, a rotina foi quebrada. A mãe recebeu dele um último contato, quando informou que estava concluindo os trabalhos e em breve regressaria para casa. Desde então, não houve mais notícias.

Preocupado, o pai buscou informações diretamente no local onde o filho trabalhava. Foi informado de que Mizael havia deixado o seringal dizendo que iria para a beira do rio, com intenção de retornar à cidade. No entanto, ele não chegou ao destino esperado.

Diante do sumiço, a família registrou boletim de ocorrência na Delegacia de Polícia Civil de Feijó. O caso passou a ser investigado, mas, até agora, não houve avanços concretos, o que aumenta a angústia dos parentes. Para tentar obter pistas, eles têm divulgado a foto do jovem em redes sociais, jornais locais e grupos de mensagens.

Os parentes reconhecem que Mizael fazia uso de bebidas alcoólicas e drogas, mas reforçam que ele não tinha vínculo com facções criminosas, ainda que conhecesse pessoas relacionadas a esse meio.

Por se tratar de uma região remota e de difícil acesso, os parentes não têm condições de realizar buscas por conta própria no seringal Nazaré. Eles disponibilizaram dois números de telefone para quem puder colaborar com informações: (68) 99220-1210 e (68) 99253-6850. A Polícia Civil de Feijó também pode ser acionada.

