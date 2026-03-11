Investigados conhecidos como “Bolivia Boy”, “Tiro de Polvorá” e “Boi” são apontados por crimes como ameaça, furto e roubo.

Três pessoas foram presas nesta quarta-feira (11) durante uma ação da Polícia Civil do Acre no município de Tarauacá, no interior do estado. As prisões foram realizadas por investigadores da delegacia-geral do município durante uma operação voltada ao combate à criminalidade.

De acordo com a polícia, os suspeitos são conhecidos pelos apelidos de “Bolivia Boy”, “Tiro de Polvorá” e “Boi”, e cada um deles é investigado por crimes distintos.

O suspeito chamado de “Bolivia Boy” foi preso por ameaça no contexto de violência doméstica. Já o homem conhecido como “Tiro de Polvorá” é investigado por furto. O terceiro suspeito, identificado como “Boi”, foi detido por suspeita de roubo.

A operação faz parte das ações da Polícia Civil para o cumprimento de medidas legais relacionadas a investigações em andamento no município.

Após a prisão, os três suspeitos foram encaminhados à delegacia de Tarauacá, onde passaram pelos procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça.

