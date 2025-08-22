Polícia Civil prende três investigados por tráfico, lesão corporal e crimes de trânsito em Tarauacá

Operação conjunta com equipe de Rio Branco resultou na captura de Isaias Pereira Freitas, Francisco Israel dos Santos Feitoza e Antônia Sirlandia de Castro Amorim; ação foi coordenada pela Delegacia-Geral do município

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá e com apoio de uma equipe especializada da capital, realizou na manhã desta quinta-feira (21) uma operação que resultou na prisão de três pessoas investigadas por tráfico de drogas, lesão corporal e crimes de trânsito. A ação foi coordenada pelo delegado José Ronério da Silva.

Os investigados Isaias Pereira Freitas, Francisco Israel dos Santos Feitoza e Antônia Sirlandia de Castro Amorim foram localizados e presos pelas equipes policiais. As prisões fazem parte de investigações separadas, mas foram executadas simultaneamente para otimizar os recursos e o impacto na criminalidade local.

O delegado José Ronério destacou o caráter contínuo do trabalho policial: “Essas prisões representam mais um passo no enfrentamento à criminalidade e na garantia de maior tranquilidade à população de Tarauacá”. A operação reforça a estratégia de integração entre as delegacias do interior e a capital para combater crimes diversos no estado.

Os presos foram encaminhados para a delegacia local para os procedimentos cabíveis, incluindo a apresentação à Justiça. A ação demonstra o fortalecimento das investigações policiais no interior acreano, com respostas rápidas às demandas de segurança da população.

