Polícia Civil prende três indivíduos por tráfico de drogas durante diligências no bairro Novo em Tarauacá
Na manhã desta terça-feira, 7, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, realizou uma ação que resultou na prisão de três indivíduos suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A equipe de investigação realizava diligências nas proximidades do bairro Novo, na rua Elcias Cunha de Albuquerque, quando flagrou a movimentação suspeita em uma residência.
De acordo com o relatório policial, ao entrar em um trapiche na localidade, os investigadores observaram um homem que, ao avistar a equipe, anunciou em voz alta que a polícia estava “na área”. No mesmo instante, um dos agentes notou que um objeto havia sido dispensado por trás da casa. Diante da situação, os policiais adentraram o imóvel para averiguação.
No interior da residência estavam três indivíduos. Sobre a mesa, os investigadores encontraram uma balança de precisão, uma tábua e duas facas de mesa, materiais comumente utilizados para o fracionamento de drogas. Durante uma busca minuciosa, os policiais localizaram ainda um recipiente contendo substância entorpecente e 38 invólucros aparentando ser oxidado de cocaína, sendo 37 acondicionados em sacos plásticos de cor preta e um em saco branco.
Diante das evidências, foi dada voz de prisão aos suspeitos, os indivíduos foram encaminhados para exame de corpo de delito e apresentados à autoridade policial, junto com todo o material apreendido, para os procedimentos legais cabíveis.
“O trabalho da nossa equipe demonstra o comprometimento da Polícia Civil com o enfrentamento ao tráfico de drogas em Tarauacá. Essas ações são resultado de um esforço contínuo de investigação e inteligência policial”, afirmou o delegado José Ronério, titular da Delegacia-Geral de Tarauacá.
Fonte: PCAC
PF deflagra Operação Moeda Postal em Rio Branco para combater comércio de moeda falsa
Investigação começou após Correios identificarem cédulas falsificadas enviadas por encomenda postal
MP-AC prorroga investigação sobre situação de agentes penitenciários provisórios por mais 90 dias
Procedimento apura condições de trabalho e regularização funcional de servidores temporários do sistema prisional acreano
O Ministério Público do Estado do Acre (MP-AC), por meio da Promotoria de Justiça Especializada de Tutela do Direito Difuso à Segurança Pública, decidiu prorrogar por mais 90 dias o prazo da notícia de fato nº 01.2025.00004135-2, que investiga a situação dos agentes penitenciários provisórios do Estado.
O procedimento foi instaurado após o envio de uma carta aberta pelo presidente da Associação dos Policiais Penais e Agentes Penitenciários do Acre (Aspopec), que expressou preocupação com as condições de trabalho e a regularização funcional dos servidores temporários que atuam no sistema prisional.
De acordo com o Despacho nº 0172/2025/PESP, assinado nesta terça-feira (7) pelo promotor de Justiça Rodrigo Curti, ainda existem diligências em andamento, determinadas em despachos anteriores, cujos ofícios (nº 0249/2025, 0256/2025, 0257/2025 e 0258/2025) permanecem dentro do prazo para resposta.
Com base na Resolução nº 174/2017 do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e na Resolução nº 028/2012 do Conselho de Procuradores de Justiça do MP-AC, o órgão determinou a prorrogação do prazo de apuração por mais 90 dias.
O despacho também prevê que, após o término dos prazos dos ofícios, os autos retornem à Promotoria para novas deliberações.
Faturamento da indústria cai 5,3% em agosto, quarto resultado negativo em seis meses
Horas trabalhadas na produção, massa salarial e rendimento médio dos trabalhadores também recuaram. Já o emprego ficou estável
O faturamento real da indústria de transformação caiu 5,3% em agosto, na comparação com julho, apontam os Indicadores Industriais, divulgados pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) nesta terça-feira (7). É a quarta queda do índice nos últimos seis meses.
O resultado negativo comprometeu o acumulado do ano do indicador. De janeiro a julho, o faturamento registrado em 2025 era 5,1% superior ao mesmo período do ano passado. Agora, contando os dados de agosto, o faturamento deste ano é 2,9% maior que o observado nos oito primeiros meses de 2024.
Segundo Larissa Nocko, especialista em Políticas e Indústria da CNI, essa tendência de queda é consequência de vários fatores. “O primeiro deles é o patamar elevado dos juros, que impacta o crédito e o crescimento econômico como um todo. Um segundo elemento é a entrada de bens importados, especialmente de consumo, capturando boa parte do mercado consumidor da indústria nacional e prejudicando o setor. Além disso, a valorização do real frente ao dólar torna os produtos brasileiros mais caros lá fora, impactando as empresas exportadoras”, avalia.
Confira a sonora completa da economista:
Horas trabalhadas recuam e emprego fica estável
O número de horas trabalhadas na produção teve ligeira queda de 0,3%, entre julho e agosto. Nos oito primeiros meses de 2025, o indicador ainda registra saldo positivo: alta de 1,6% frente ao mesmo período de 2024.
Já o emprego industrial registrou estabilidade pelo quarto mês consecutivo. Até abril deste ano, o indicador acumulava 18 meses consecutivos sem queda. Depois de cair em abril, o índice não mudou significativamente em maio, junho, julho e agosto. Ainda assim, o emprego cresceu 2,2% nos oito primeiros meses de 2025.
Massa salarial e rendimento caem, mas UCI sobe
A massa salarial caiu 0,5% entre julho e agosto. No acumulado do ano, já recuou 2% em relação ao mesmo recorte de 2024. Outro indicador ligado ao mercado de trabalho industrial, o rendimento médio dos trabalhadores também diminuiu: queda de 0,6%. Entre janeiro e agosto de 2025, o índice acumula retração de 4,1% frente ao mesmo período do ano passado.
A Utilização da Capacidade Instalada (UCI) recuperou parte da queda de 0,4 ponto percentual (p.p.) em julho. Em agosto, a UCI da indústria subiu 0,2 p.p., chegando aos 78,7%. A CNI destaca que a UCI média dos oito primeiros meses de 2025 é 0,7 p.p. inferior à registrada no mesmo período de 2024.
