Polícia Civil prende três condenados por organização criminosa e homicídio em Cruzeiro do Sul

Na última segunda-feira, 22, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação Criminal (NEIC) em Cruzeiro do Sul, deu cumprimento a três mandados de prisão, todos oriundos de sentenças condenatórias definitivas expedidas pelo Poder Judiciário.

Dois dos alvos foram condenados por integrarem uma organização criminosa atuante na região do Vale do Juruá, com envolvimento direto em atividades ilícitas como tráfico de drogas, ameaças e articulação de crimes violentos. O terceiro mandado refere-se a uma condenação por homicídio qualificado, praticado com requintes de crueldade.

Os criminosos foram localizados em bairros distintos de Cruzeiro do Sul. Após os procedimentos de praxe na delegacia, todos foram encaminhados ao presídio Manoel Neri da Silva, onde permanecerão à disposição da Justiça.

A ação é parte dos esforços contínuos da Polícia Civil no combate à criminalidade organizada e à violência letal no município. O trabalho do NEIC reforça o compromisso da instituição com a responsabilização penal de envolvidos em crimes graves.

Fonte: PCAC

