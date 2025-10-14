Polícia Civil prende tesoureiro de Organização Criminosa em Cruzeiro do Sul por envolvimento em homicídio

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo de Investigação Criminal (NEIC), prendeu na manhã desta terça-feira, 14, um homem apontado como tesoureiro de uma facção criminosa, com atuação em Cruzeiro do Sul. Ele também é investigado por envolvimento direto no homicídio de João Vitor, morto após uma decisão do chamado “Tribunal do Crime”.

Durante a ação, os policiais civis apreenderam quase R$ 40 mil em espécie com o suspeito, valor que seria proveniente da arrecadação da facção na região.

Segundo as investigações, o homem utilizava diversos vulgos para despistar a polícia, sendo conhecido anteriormente como “Iniesta” e “Pirlo”, e mais recentemente como “Real Fubá”. Ele ocupava uma posição de liderança dentro da facção e participou da chamada de vídeo que resultou na execução da vítima.

O delegado Heverton Carvalho, que coordenou a operação, destacou o impacto da prisão para o enfrentamento ao crime organizado no Juruá. “Essa prisão representa um golpe importante na estrutura da facção criminosa na cidade. Conseguimos tirar de circulação um dos responsáveis pelo setor financeiro do grupo, que também esteve envolvido em um homicídio cruel. Além disso, a apreensão de uma quantia significativa em dinheiro mostra que estamos atingindo diretamente o caixa da organização”, afirmou o delegado.

O preso será conduzido a audiência de custódia, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam com o objetivo de identificar e responsabilizar outros membros da facção envolvidos em crimes na região.

Fonte: PCAC

