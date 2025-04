Polícia Civil prende terceiro envolvido na morte de vigilante em escola de Rio Branco

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões (DCORE), prendeu nesta quinta-feira, 10, o terceiro envolvido na morte do vigilante da empresa VIP, Raimundo de Assis Souza Filho, de 52 anos. O crime aconteceu na Escola Maria Raimundo Balbino, localizada na rua Tião Natureza, no bairro Palheiral, em Rio Branco (AC).

De acordo com as investigações, o homem preso teria invadido a instituição de ensino ao lado do assaltante que efetuou o disparo fatal. Após o crime, ele fugiu do local levando a arma usada no assassinato e permaneceu escondido desde então.

O suspeito foi localizado na rodoviária do bairro Seis de Agosto, quando tentava deixar a cidade. Durante a abordagem, os investigadores também prenderam sua namorada, que o acompanhava. Ela foi flagrada transportando uma significativa quantidade de entorpecentes e dinheiro em espécie, sendo autuada por tráfico de drogas.

