Polícia Civil prende suspeito de matar morador de rua em Rio Branco

João Batista da Silva foi capturado nesta quinta-feira (2) e é apontado como autor do homicídio de Marcelo da Silva de Alencar, morto a golpes de barra de ferro no dia 7 de setembro.

A Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na noite desta quinta-feira (2) João Batista da Silva, suspeito de assassinar o morador em situação de rua Marcelo da Silva de Alencar, de 38 anos.

O crime ocorreu no último dia 7 de setembro, no Segundo Distrito de Rio Branco, enquanto a vítima dormia na calçada de uma empresa de materiais de construção.

Segundo as investigações, João Batista teria discutido com Marcelo momentos antes de atacá-lo com uma barra de ferro. A vítima morreu ainda no local.

O suspeito possui histórico de violência. Em janeiro deste ano, ele chegou a ser preso em flagrante após tentar matar uma mulher com golpe de terçado no Centro da capital, mas foi solto em audiência de custódia. De acordo com a polícia, os dois crimes estão relacionados ao uso de drogas.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho da equipe investigativa.

“Trata-se de um indivíduo com histórico de violência e que representa um risco à sociedade. Nosso objetivo é dar uma resposta à família da vítima e reafirmar o compromisso da Polícia Civil em elucidar crimes contra a vida”, declarou.

O suspeito segue à disposição da Justiça.

VEJA VÍDEO.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários