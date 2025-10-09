Polícia Civil prende suspeito de homicídio ocorrido em frente à tabacaria no bairro preventório, em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na última terça-feira, 7, H.B.B.L., suspeito de assassinar Talisson Baltazar do Nascimento, crime ocorrido no dia 23 de junho de 2025, em frente à tabacaria Amazon Hookah, no bairro Preventório, em Rio Branco.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pela equipe da DHPP no apartamento do investigado, localizado na rua Dezesseis de Outubro, bairro 15. Durante a ação, os policiais apreenderam o aparelho celular de H.B.B.L. e uma blusa que possivelmente foi utilizada no dia do crime, materiais que serão encaminhados para perícia.

De acordo com as investigações, no dia do homicídio, o autor chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo Talisson, que morreu no local, e ferindo outras duas pessoas que estavam nas proximidades.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo que resultou na prisão do suspeito.

“Desde o momento do crime, nossas equipes trabalharam de forma ininterrupta na coleta de provas e no levantamento de informações que permitissem identificar e localizar o autor. A prisão de H.B.B.L. representa um importante passo para garantir justiça à vítima e tranquilidade à população”, afirmou o delegado.

O investigado foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer completamente a motivação do crime e verificar se houve participação de outras pessoas na ação criminosa.

Fonte: PCAC

