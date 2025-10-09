fbpx
Polícia Civil prende suspeito de homicídio ocorrido em frente à tabacaria no bairro preventório, em Rio Branco

2 horas atrás

Durante a ação, os policiais apreenderam o aparelho celular de H.B.B.L. e uma blusa que possivelmente foi utilizada no dia do crime, materiais que serão encaminhados para perícia

Equipe da DHPP localiza e prende homem apontado como autor de crime que vitimou Talisson Baltazar do Nascimento. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), prendeu na última terça-feira, 7, H.B.B.L., suspeito de assassinar Talisson Baltazar do Nascimento, crime ocorrido no dia 23 de junho de 2025, em frente à tabacaria Amazon Hookah, no bairro Preventório, em Rio Branco.

O cumprimento do mandado de prisão foi realizado pela equipe da DHPP no apartamento do investigado, localizado na rua Dezesseis de Outubro, bairro 15. Durante a ação, os policiais apreenderam o aparelho celular de H.B.B.L. e uma blusa que possivelmente foi utilizada no dia do crime, materiais que serão encaminhados para perícia.

De acordo com as investigações, no dia do homicídio, o autor chegou ao local e efetuou vários disparos de arma de fogo, atingindo Talisson, que morreu no local, e ferindo outras duas pessoas que estavam nas proximidades.

O delegado Alcino Ferreira Júnior, titular da DHPP, destacou o trabalho investigativo que resultou na prisão do suspeito.

“Desde o momento do crime, nossas equipes trabalharam de forma ininterrupta na coleta de provas e no levantamento de informações que permitissem identificar e localizar o autor. A prisão de H.B.B.L. representa um importante passo para garantir justiça à vítima e tranquilidade à população”, afirmou o delegado.

O investigado foi encaminhado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações prosseguem para esclarecer completamente a motivação do crime e verificar se houve participação de outras pessoas na ação criminosa.

Acre ocupa 24ª posição em ranking nacional de investimentos públicos em 2025

4 horas atrás

9 de outubro de 2025

Foto: Ingrid Kelly/Secom

O Acre aparece na 24ª posição no Ranking dos Estados com Maior Taxa de Investimentos em 2025, com 4,28% de investimento público, segundo dados do Ranking de Competitividade dos Estados 2025, elaborado pelo Centro de Liderança Pública (CLP) com base em informações do Siconfi.

O levantamento avalia a capacidade de gestão fiscal dos estados brasileiros, considerando o quanto cada governo consegue aplicar recursos em áreas estratégicas, como infraestrutura, saúde, educação e desenvolvimento econômico.

Apesar de estar na parte inferior da lista, o Acre supera o Distrito Federal, Roraima e o Rio Grande do Sul, que ocupa a última colocação, com 2,66%.

O indicador de investimento público faz parte do pilar de Solidez Fiscal, que analisa se os estados mantêm controle sobre despesas com pessoal e endividamento, fatores que influenciam diretamente na capacidade de realizar novos investimentos.

Condenada por estelionato volta a aplicar golpes contra idosos em abrigo

5 horas atrás

9 de outubro de 2025

A professora Elydiana de Castro Gomes, de 43 anos, que no ano passado foi condenada a 10 anos e 8 meses de prisão por furto e estelionato contra um idoso de 69 anos, de quem teria desviado mais de R$ 55 mil, voltou a praticar novos crimes. Ela foi indiciada novamente pela Polícia Civil pelos crimes de estelionato qualificado, apropriação indébita e furto qualificado.

As novas vítimas são dois idosos do Lar dos Vicentinos, onde Elydiana prestava serviços comunitários como parte do cumprimento de sua pena. Segundo as investigações conduzidas pelo delegado Rêmulo Diniz, da 1ª Delegacia Regional de Polícia Civil, a mulher teria retirado cerca de R$ 15 mil das contas bancárias das vítimas. “São idosos com saúde frágil, um deles está hospitalizado e não tinham controle sobre suas contas bancárias”, explicou o delegado.

De acordo com Diniz, uma das vítimas perdeu mais de R$ 10 mil, valor proveniente da venda de uma casa recebida por herança. Em apenas dois meses, Elydiana teria realizado mais de dez transações bancárias, incluindo saques, empréstimos e transferências.

As investigações apontam que a professora teve acesso indevido aos cartões e senhas das vítimas em uma sala de arquivo restrita do abrigo. “Há extratos bancários comprovando o crime, e estamos apurando com cautela. Não descartamos a possibilidade de que outras pessoas entre os 42 internos do Lar dos Vicentinos também tenham sido vítimas”, afirmou o delegado.

Elydiana de Castro Gomes confessou os crimes durante depoimento prestado na terça-feira (07).

Polícia Civil prende homem que ameaçou funcionários da Energisa e efetuou disparos em via pública em Plácido de Castro

5 horas atrás

9 de outubro de 2025

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Plácido de Castro, prendeu em flagrante, na última terça-feira, 7, um homem de 32 anos, identificado pelas iniciais J.V.S., após ele ameaçar funcionários da concessionária de energia elétrica e efetuar diversos disparos de arma de fogo em via pública.

De acordo com o delegado Leandro Lucas Barreto de Lima, titular da unidade policial, a equipe da Polícia Civil foi acionada por volta das 9h, quando dois funcionários da Energisa compareceram à delegacia relatando terem sido ameaçados por duas pessoas enquanto realizavam um corte de energia por inadimplência.

“As vítimas informaram que, ao chegarem ao endereço para proceder à suspensão do fornecimento de energia elétrica, o investigado e um comparsa sacaram pistolas e realizaram vários disparos próximos aos funcionários, ameaçando e intimidando os profissionais que estavam apenas cumprindo suas funções”, explicou o delegado.

Após o registro do boletim de ocorrência e o reconhecimento fotográfico de um dos autores pelas vítimas, a equipe da Polícia Civil iniciou diligências e conseguiu localizar e prender J.V.S. em flagrante, por volta das 11h40, no mesmo dia.

O suspeito foi encaminhado à delegacia e, após audiência de custódia, teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, permanecendo à disposição do Poder Judiciário. Ele responderá pelos crimes de ameaça (art. 147 do Código Penal) e disparo de arma de fogo em via pública (art. 15 da Lei nº 10.826/2003 – Estatuto do Desarmamento).

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar o comparsa envolvido no crime, bem como apreender as armas de fogo utilizadas na ação.

“Estamos trabalhando para garantir que ambos os envolvidos sejam responsabilizados e que situações como essa, que colocam em risco a vida de trabalhadores e da população, não fiquem impunes”, destacou o delegado Leandro Lucas.

 

