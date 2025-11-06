Polícia Civil prende suspeito de homicídio em poucas horas após o crime em Rio Branco

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Equipe de Pronto Emprego (EPE), prendeu em poucas horas o suspeito de assassinar Madson José de Sousa, de 35 anos, em um crime ocorrido no bairro Papoco, em Rio Branco.

De acordo com as investigações, o homicídio ocorreu na manhã desta quinta-feira, e a rápida ação da equipe policial resultou na localização e captura do autor ainda no mesmo dia. Com o suspeito, os agentes apreenderam uma faca com marcas de sangue, uma “buchudinha” (bebida alcoólica popularmente conhecida), e outros objetos pessoais.

Assim que a ocorrência foi registrada, os investigadores da EPE deslocaram-se até o local do crime, onde identificaram uma testemunha ocular e a esposa da vítima, que repassaram informações importantes sobre a dinâmica do homicídio e as características físicas do autor.

Munidos dessas informações, os policiais iniciaram diligências intensas nos locais onde o suspeito costumava frequentar. Após horas de busca, ele foi localizado escondido em uma antiga estação de tratamento de água abandonada, situada na Rua Lei Áurea, esquina com a Rua Gabino Besouro, no bairro Preventório. No momento da abordagem, o homem ainda estava na posse da arma branca utilizada no crime.

A equipe conseguiu adentrar o local de difícil acesso e efetuar a prisão do suspeito sem qualquer intercorrência. O homem foi conduzido à sede da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), onde foi submetido aos procedimentos de praxe, e em seguida encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas legais cabíveis.

De acordo com o delegado titular da DHPP, Alcino Ferreira Júnior, a prisão demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes envolvidas. “A ação rápida dos nossos investigadores foi fundamental para garantir a prisão do autor em poucas horas. Esse resultado reflete o empenho da Polícia Civil em dar uma resposta imediata à sociedade e assegurar que crimes graves como esse não fiquem impunes”, destacou.