Polícia Civil prende suspeito de cometer série de furtos em Plácido de Castro

Uma guarnição do 8º Batalhão da Polícia Militar do Acre (PMAC) apreendeu mais de 3 quilos de drogas, entre maconha e cocaína, na manhã desta segunda-feira, 24, durante abordagem a um táxi na BR-364, na entrada de Sena Madureira. A ação resultou na prisão de uma mulher de 24 anos, que transportava os entorpecentes de Rio Branco para o município.

A PM recebeu informações de que uma passageira estaria levando as drogas e, com as características do veículo, montou uma barreira policial para fiscalizar os transportes intermunicipais. Durante a abordagem ao carro suspeito, os passageiros foram solicitados a descer com suas bolsas. No momento da revista, uma mulher informou aos policiais que havia “algo” em sua mochila.

Os militares encontraram com ela dois volumes contendo maconha e cocaína. Diante do flagrante, ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia. No local, os entorpecentes foram analisados com mais detalhes, totalizando aproximadamente 2,5 kg de maconha e 544 g de cocaína, além de dois potes de creatina, que seriam usados posteriormente para misturar com a droga. A droga estava embalada com pó de café, uma técnica comum para disfarçar o odor.

A suspeita relatou que recebeu R$ 450,00 para transportar o material até Sena Madureira e fazer a entrega em um posto de combustível na entrada da cidade. Também foram apreendidos dois celulares.

Por: PMAC

