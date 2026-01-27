Polícia Civil prende suspeito de atentado e apreende armas em Brasiléia

Investigado resistiu à prisão no local de trabalho e mantinha arsenal ilegal escondido em casa

A Polícia Civil de Brasiléia cumpriu, nesta terça-feira, um mandado de prisão preventiva contra João Victor Morais, apontado como peça-chave em um atentado ocorrido no final de 2025 no município. A ação policial se estendeu do local de trabalho do investigado até a residência dele, onde foram apreendidas armas de fogo e munições escondidas.

De acordo com a Polícia Civil, João Victor foi localizado inicialmente em seu ambiente de trabalho. Durante a abordagem, ele teria apresentado forte resistência à prisão, chegando a relutar em entregar o aparelho celular, com a intenção de danificá-lo para impedir o acesso a possíveis provas. Diante da situação, os agentes utilizaram força progressiva e algemas para conter o suspeito e garantir a integridade da operação.

Após a detenção, o investigado foi conduzido até a residência, onde foi cumprido o mandado de busca e apreensão. No local, os policiais encontraram um verdadeiro arsenal ilegal, composto por duas armas de fogo calibre .38, um revólver adaptado para munição calibre .22 — contendo uma munição intacta e outra deflagrada — além de 48 munições calibre .38 intactas, que estavam escondidas dentro de uma meia.

A prisão é resultado de investigações relacionadas a uma tentativa de homicídio qualificado registrada na noite de 19 de novembro de 2025, no bairro Marcos Galvão II. Na ocasião, a vítima, Edvaldo da Silva Brito, foi alvo de uma emboscada e atingida por disparos pelas costas enquanto se deslocava em um veículo de aplicativo.

Segundo a polícia, o veículo utilizado no crime pertencia a João Victor Morais. As versões apresentadas por ele durante os depoimentos apresentaram contradições e indícios de tentativa de ocultação de provas, o que reforçou a representação pela prisão preventiva.

João Victor permanece à disposição do Poder Judiciário e, além de responder por tentativa de homicídio, também deverá ser indiciado pelos crimes de resistência e posse ilegal de arma de fogo e munições.

