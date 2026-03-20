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Polícia Civil prende suspeito de assalto violento a residência em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

Vítimas foram rendidas sob ameaça de arma de fogo; mulher chegou a ser enforcada durante a ação criminosa

A Polícia Civil, por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri), prendeu nesta sexta-feira, 20, um jovem de 20 anos, identificado pelas iniciais C.P.L., acusado de participação em um assalto violento a uma residência em Cruzeiro do Sul.

De acordo com a equipe de investigação, o grupo criminoso invadiu a casa armado com uma pistola e rendeu um casal e o filho adolescente da mulher. As vítimas relataram momentos de terror durante a ação, marcada por extrema violência.

Ainda segundo os investigadores, os criminosos chegaram a enforcar a mulher e apontaram armas de fogo para a cabeça das vítimas, exigindo a entrega de ouro. A Polícia Civil segue com as investigações para identificar e localizar outros envolvidos no crime.

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Polícia Civil do Acre participa de debate nacional sobre investigação de homicídios em São Paulo

Publicado

1 hora atrás

em

20 de março de 2026

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A Polícia Civil do Acre (PCAC) esteve representada pelo delegado Alcino Ferreira Júnior em um encontro nacional, realizado em São Paulo (SP) e voltado ao aprimoramento da investigação de homicídios no Brasil. O evento, intitulado “Como avançar na investigação de homicídios? Identificação e mensuração dos fatores de impacto na elucidação de homicídios no Brasil”, foi promovido pelo Centro de Gestão e Políticas Públicas do Insper (CGPP) em parceria com o Instituto Sou da Paz, reunindo especialistas, pesquisadores e representantes de diversas instituições públicas.

Delegado Alcino Ferreira Júnior representa o Acre em discussão sobre indicador nacional de elucidação de homicídios. Foto: cedida

O encontro trouxe à tona um cenário preocupante: na última década, o Brasil registrou uma média de 55 mil homicídios por ano, tendo como principais vítimas jovens negros do sexo masculino. Diante dessa realidade, o debate destacou a necessidade urgente de fortalecer a capacidade investigativa do Estado, garantindo respostas mais efetivas e reduzindo a impunidade em crimes contra a vida.

Dados apresentados durante o evento, com base no relatório Onde Mora a Impunidade, do Instituto Sou da Paz, revelam que apenas 36% dos homicídios cometidos em 2023 foram elucidados pelas Polícias Civis e denunciados pelos Ministérios Públicos até o fim de 2024. O levantamento também apontou disparidades significativas entre os estados brasileiros, com algumas unidades da federação alcançando taxas superiores a 70% de elucidação, enquanto outras não chegam a 25%.

O delegado Alcino Ferreira Júnior participou da terceira mesa de debates, que abordou os avanços na mensuração da elucidação de homicídios e a importância da integração entre academia, sociedade civil e instituições do sistema de Justiça. Durante sua participação, o delegado destacou a Portaria MJSP nº 1.145/2026, que trata do estabelecimento do indicador nacional de elucidação de homicídios no Brasil, abordando os desafios e as estratégias para sua implantação nos estados. A discussão evidenciou a necessidade de padronização de dados, aprimoramento de metodologias e fortalecimento das estruturas investigativas para garantir maior precisão nos índices.

A participação da Polícia Civil do Acre no evento reforça o compromisso da instituição com a qualificação contínua de seus profissionais e com a busca por práticas mais eficientes no enfrentamento à criminalidade. A troca de conhecimentos com outras unidades da federação e especialistas contribui diretamente para o fortalecimento das investigações e para a promoção de uma segurança pública mais eficaz e alinhada às necessidades da sociedade.

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Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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Ibama autoriza abate sem limite de pirarucu fora de área natural

Publicado

2 horas atrás

em

20 de março de 2026

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Medida classifica espécie como invasora em regiões específicas e permite controle populacional sem restrições

 

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) autorizou a pesca, captura e abate sem limite do pirarucu em regiões onde a espécie é considerada fora de sua área natural, como na porção superior da bacia do rio Madeira, acima da barragem de Santo Antônio, em Porto Velho.

A medida está prevista na Instrução Normativa nº 7, de 17 de março de 2026, publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira (19). A norma classifica o pirarucu como espécie exótica invasora quando identificado fora de sua área de ocorrência natural.

Com a nova regra, o controle populacional poderá ser realizado sem restrições de cota, tamanho ou período, tanto por pescadores profissionais quanto artesanais. Os peixes capturados não poderão ser devolvidos ao ambiente e deverão ser abatidos.

O Ibama também determinou que a comercialização dos produtos fique restrita ao estado onde ocorreu a captura. Caso haja transporte para outras unidades da federação, o material será apreendido.

A norma prevê ainda que estados e municípios incentivem ações de controle populacional, com a possibilidade de destinar os produtos para programas sociais, como merenda escolar, hospitais públicos e iniciativas de combate à fome.

Em unidades de conservação, as ações dependerão de autorização dos gestores e deverão seguir os respectivos planos de manejo. A medida será reavaliada no prazo de até três anos para análise de sua efetividade.

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Homem é preso por dirigir embriagado e sem habilitação adequada em Cruzeiro do Sul

Publicado

2 horas atrás

em

20 de março de 2026

Por

Condutor foi flagrado pela Polícia Militar com teor alcoólico acima do permitido e possuía CNH apenas para motocicletas

Um homem de 38 anos foi preso pela Polícia Militar nesta quinta-feira, 19, em Cruzeiro do Sul, após ser flagrado dirigindo embriagado e sem habilitação adequada para o tipo de veículo. O teste do bafômetro confirmou a ingestão de álcool acima do limite permitido.

A abordagem ocorreu na Rodovia AC-407, na rotatória da Vila Santa Rosa, durante uma ação de fiscalização. O condutor dirigia um Chevrolet Onix no sentido Mâncio Lima/Rodrigues Alves, quando recebeu ordem de parada dos policiais.

Ao ser solicitado, o homem não apresentou os documentos obrigatórios. Após consulta ao sistema, foi constatado que ele possuía Carteira Nacional de Habilitação (CNH) apenas na categoria A, que permite condução de motocicletas, e não de automóveis.

Segundo a Polícia Militar, o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, sonolência e odor etílico. O teste do etilômetro apontou 0,52 mg/L de álcool por litro de ar alveolar, configurando crime de trânsito.

Diante da situação, o homem recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia Geral pela equipe do Grupo de Intervenção Rápida Ostensiva (GIRO).

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