Polícia Civil prende suspeita horas após roubo no Centro de Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado em Investigações Patrimoniais, prendeu na manhã desta sexta-feira, 13, uma mulher suspeita de praticar um roubo nas primeiras horas do dia, no Centro de Cruzeiro do Sul. A ação rápida resultou na recuperação integral dos bens da vítima e na apreensão dos objetos utilizados no crime.
O assalto ocorreu por volta das 5h18, nas proximidades da delegacia da cidade. A vítima seguia para o trabalho quando foi abordada pela suspeita, que estava de bicicleta e, mediante grave ameaça, exigiu seus pertences. Diante da intimidação, a senhora entregou a bolsa e o aparelho celular e deixou o local, enquanto a autora fugia.
Logo após o ocorrido, a vítima procurou a Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência e relatar os fatos. Com as informações em mãos, a equipe do NEPATRI iniciou diligências imediatas e ininterruptas, dando início a um trabalho investigativo célere para localizar a suspeita.
Por volta das 7h30, a autora, identificada pelas iniciais R.S.F., foi localizada e presa nas proximidades da Ponte da União. Durante a ação, os investigadores recuperaram o aparelho celular, a bolsa e os demais pertences da vítima, que foram prontamente restituídos, evidenciando a eficiência da investigação e a reparação imediata do dano causado.
Também foram apreendidos uma faca de mesa que estava em posse da suspeita e a bicicleta utilizada na prática do crime. A rápida resposta da Polícia Civil reforça o compromisso da instituição no combate aos crimes contra o patrimônio, garantindo a responsabilização da autora e fortalecendo a sensação de segurança da população.
Sesacre informa dias e horários de funcionamento das unidades de saúde durante o Carnaval
Nesse período de carnaval, o governo do Acre por meio da Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) reforça o compromisso do atendimento à população nas unidades de saúde.
As unidades de pronto atendimento (UPAs) do Segundo distrito, Sobral e Cidade do Povo mantêm atendimento 24 horas.
O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) funcionará em horários normais, das 7h às 18h, exceto no domingo, 15.
O Pronto-Socorro de Rio Branco continuará com seu fluxo normal, nos atendimentos de urgência e emergência. Casos de menor complexidade devem ser encaminhados para as UPAs
A Fundação Hospitalar Governador Flaviano Melo funcionará apenas com os serviços internos (enfermarias, cirurgias de urgência e de pacientes internados). As demandas laboratoriais e consultas com as especialidades médicas entrarão em recesso durante o período carnavalesco.
A Maternidade Bárbara Heliodora funcionará normalmente, com os serviços essenciais de urgência e emergência, nos atendimentos de obstetrícia e na Clínica da Mulher.
Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE
Erick Rodrigues expõe insatisfação com cota da 1ª fase da Copa do Brasil
Delegado Valdinei Soares da Costa encerra carreira e deixa legado na Polícia Civil do Acre
Na manhã desta sexta-feira, 13, foi publicada no Diário Oficial do Estado a aposentadoria do delegado de Polícia Civil Valdinei Soares da Costa, encerrando uma trajetória marcada por mais de três décadas de serviços prestados à segurança pública. Desses, 15 anos foram dedicados à carreira de delegado da Polícia Civil do Acre.
Antes de ingressar na Polícia Civil, Valdinei construiu sua experiência como soldado da Polícia Militar do Paraná, acumulando uma bagagem que levaria para toda a sua vida profissional. Já no Acre, iniciou sua trajetória como delegado na delegacia-geral de Manoel Urbano, passando depois por unidades estratégicas como a Delegacia de Repressão a Roubos e Extorsões (antiga Antiassalto), Denarc, Deam e Defla. Também atuou como coordenador da Regional Tarauacá/Envira por quase seis anos e, por fim, esteve na Corregedoria da instituição por quase dois anos, exercendo a função de corregedor auxiliar.
Entre os inúmeros casos que marcaram sua carreira, o delegado destaca uma grande operação realizada em Feijó contra uma organização criminosa. A ação, resultado de investigação e representação por prisões preventivas, resultou na prisão de mais de 50 pessoas e contou com apoio da direção da Polícia Civil. À época, o delegado-geral era José Henrique Maciel.
Em sua despedida, Valdinei Costa falou com emoção sobre a caminhada construída ao longo dos anos. “Eu saio com o coração em paz e com a sensação de dever cumprido. Foram mais de 30 anos de serviço, enfrentando desafios, noites sem dormir e muitas batalhas em defesa da sociedade. Cada delegacia por onde passei deixou uma marca em mim, e cada equipe com quem trabalhei fez parte dessa história. Tenho orgulho da Polícia Civil e gratidão por tudo que vivi aqui”, afirmou o delegado aposentado.
O delegado-geral, Dr. José Henrique Maciel também prestou homenagem ao colega, ressaltando a importância de sua contribuição para a instituição e para a segurança pública do Acre. “O delegado Valdinei construiu uma trajetória exemplar, marcada por compromisso, coragem e espírito público. Ele deixa um legado de profissionalismo e dedicação que inspira as novas gerações da Polícia Civil. Em nome da instituição, agradeço por cada ano de serviço e desejo que essa nova fase da vida venha acompanhada de saúde, paz e merecido descanso”, declarou.
A aposentadoria de Valdinei Soares da Costa representa o encerramento de um ciclo de trabalho intenso, mas também a celebração de uma carreira construída com entrega, responsabilidade e profundo respeito à missão de proteger a sociedade acreana.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
