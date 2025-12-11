Conecte-se conosco

Brasil

Polícia Civil prende quatro pessoas em Tarauacá, incluindo acusados de violência contra mulher e estupro

Publicado

23 minutos atrás

em

Entre os detidos estão dois investigados pela Lei Maria da Penha, um por estupro e outro condenado a 25 anos por integrar organização criminosa

Polícia Civil cumpre quatro mandados de prisão em operação nesta quinta-feira em Tarauacá. Foto: captada 

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Tarauacá, prendeu nesta quinta-feira (11) quatro pessoas em cumprimento a mandados judiciais. Entre os detidos estão dois investigados por crimes de violência doméstica contra mulheres, com base na Lei Maria da Penha, e um homem suspeito de estupro. A quarta prisão foi de um condenado a 25 anos de reclusão por integrar uma organização criminosa.

A operação, realizada na manhã desta quinta-feira, contou com investigadores da PCAC e faz parte do trabalho contínuo de repressão à criminalidade no município. Segundo a polícia, as ações visam garantir mais segurança à população e garantir que foragidos da Justiça sejam localizados e presos.

A PCAC reforçou que continuará atuando de forma integrada e permanente no combate a crimes graves, especialmente aqueles que representam risco à sociedade, como violência de gênero, crimes sexuais e atuação no crime organizado. Os presos serão encaminhados ao sistema prisional após os trâmites legais.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Brasil

Hemoacre alerta para queda nos estoques e reforça urgência por sangue O negativo

Publicado

1 hora atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Durante o mês de dezembro, o Hemoacre terá duas datas de fechamento: no dia 15, por motivos de manutenção na subestação de energia e dedetização, e 25, devido ao feriado de Natal

O Hemonúcleo de Brasileia funciona no Hospital Regional do Alto Acre, localizado na Rua Dois, 31, bairro José Peixoto, das 7h às 12h, todas as terças-feiras. Foto: captada 

O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Acre (Hemoacre) alerta para a necessidade de apresentação de doadores voluntários para abastecer o estoque de sangue da unidade, principalmente do tipo O negativo, que se encontra em nível baixo.

Insumo essencial e insubstituível, o sangue não pode ser produzido artificialmente e é vital em situações como acidentes, partos de risco, cirurgias de grande porte, transplantes, tratamentos contra o câncer, anemias severas e doenças hematológicas, como leucemia e hemofilia.

Segundo o diretor de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, a queda nos estoques é comum neste período. “No fim de ano os estoques ficam baixos devido às férias. As pessoas viajam, têm muitas confraternizações, e isso prejudica as nossas doações, uma vez que a ingestão de muita bebida alcoólica ocasiona a inaptidão dos doadores. Então, para que nossos estoques não zerem, fazemos campanhas e convocamos os doadores”, explica.

Martins reforça que o tipo sanguíneo mais urgente é o ‘O’ negativo. “Hoje nosso estoque está precisando muito de doadores do ‘O’ negativo. Neste sábado [13 de dezembro] vamos ter a ação Vida por Vidas montada aqui na unidade, para doação o dia inteiro. Também teremos campanha quinta-feira no 4º BIS e, na semana que vem, dois dias em Plácido de Castro, locais onde sabemos que há grande adesão”, destaca.

Durante o mês de dezembro, o Hemoacre terá duas datas de fechamento: no dia 15, por motivos de manutenção na subestação de energia e dedetização, e 25, devido ao feriado de Natal. “Apenas nesses dois dias vamos fechar. No mais, trabalhamos de segunda a sábado, das 7h às 19h”, informa o diretor.

O ato de doar é simples, seguro e não compromete a saúde do doador. Em uma coleta, são retirados até 450 ml de sangue, volume que é naturalmente reposto pelo organismo em poucas horas. Homens podem doar até quatro vezes ao ano, com intervalo mínimo de dois meses. Já as mulheres, três vezes ao ano, respeitando o intervalo de três meses entre as doações.

Segundo o diretor de Assistência do Hemoacre, Júnior Martins, a queda nos estoques é comum neste período. Foto: captada 

Cruzeiro do Sul

Em Cruzeiro do Sul, o Hemonúcleo funciona normalmente, garantindo atendimento regular para doadores e apoiando a manutenção dos estoques de sangue essenciais para o atendimento aos pacientes da região. A unidade está localizada na Rua Pedro Teles, 600, bairro Manoel Terças, e atende de segunda a sexta-feira, das 7h às 13h.

Brasileia

O Hemonúcleo de Brasileia funciona no Hospital Regional do Alto Acre, localizado na Rua Dois, 31, bairro José Peixoto, das 7h às 12h, todas as terças-feiras.

Rio Branco

Em Rio Branco, o Hemoacre fica localizado na Av. Getúlio Vargas, 2787, no bairro Bosque, ao lado do Teatrão. Para facilitar o processo de doação de sangue, esclarecer dúvidas e até agendar horários, a população pode entrar em contato pelo WhatsApp: (68) 99258-5551.

Critérios para doação

* Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos necessitam de autorização dos responsáveis);
* Pesar no mínimo 50 kg;
* Estar em boas condições de saúde;
* Estar alimentado, evitando alimentos gordurosos nas 3 horas que antecedem a doação;
* Apresentar documento oficial com foto.

Comentários

Continue lendo

Brasil

Prefeitura de Assis Brasil promove festa de encerramento do SCFV com muita alegria e diversão

Publicado

2 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

A Prefeitura de Assis Brasil, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social, realizou nesta terça-feira, 09, a festa de encerramento das atividades de 2025 com o grupo de crianças do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV).

O encontro foi marcado por muita alegria, diversão e energia positiva. As crianças participaram de várias atividades recreativas, jogos e momentos de integração, celebrando tudo o que foi construído ao longo do ano. Cada brincadeira foi vivida com entusiasmo, reforçando a importância do SCFV na promoção do desenvolvimento social, da convivência comunitária e do fortalecimento dos laços afetivos.

A equipe da Assistência Social destacou que 2025 foi um ano de grandes aprendizagens e conquistas. O encerramento simboliza não apenas o fim de um ciclo, mas também a preparação para novas experiências que virão no próximo ano.

A Prefeitura de Assis Brasil reforça seu compromisso em oferecer espaços seguros, acolhedores e educativos para todas as crianças atendidas pelo SCFV e agradece a participação das famílias e de toda a equipe envolvida.

Comentários

Continue lendo

Brasil

TJAC participa de audiência pública sobre Lei Orçamentária de 2026

Publicado

2 horas atrás

em

11 de dezembro de 2025

Por

Poder Judiciário foi representado pelo secretário-geral do TJAC, José Carlos Júnior, que apresentou as demandas previstas pela instituição para o próximo ano

A audiência pública contou com a presença de representantes dos três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo, do Ministério Público do Acre (MPAC). Foto: captada 

O secretário-geral do Tribunal de Justiça do Acre (TJAC), José Carlos Júnior, representou o Poder Judiciário acreano na audiência pública sobre a Lei Orçamentária do Estado para 2026. As discussões ocorreram nesta quinta-feira, 11, na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac), em Rio Branco.

Proposta pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem, por meio do requerimento nº 134/2025, a audiência teve o objetivo de debater com diversos setores da sociedade a destinação dos recursos públicos conforme as necessidades reais da população.

Na ocasião, o secretário agradeceu o convite dos parlamentares e destacou a importância da participação do Judiciário na discussão orçamentária. Segundo ele, esse encontro interinstitucional demonstra à comunidade o compromisso da Administração Pública com a transparência e na aplicação de recursos.

Ele também ressaltou os avanços do TJAC e as demandas previstas pela instituição para 2026. “Estamos evoluindo a todo momento e essa evolução precisa de recurso. Então, a nossa presença aqui é fundamental nesse diálogo e colaboração junto a todos os órgãos. Nos últimos anos, o Judiciário tem avançado em ações de transformação digital”, afirmou.

A audiência pública contou com a presença de representantes dos três Poderes: Judiciário, Legislativo e Executivo, do Ministério Público do Acre (MPAC), da Defensoria Pública do Estado (DPE/AC), da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Acre (OAB/AC), da Procuradoria-Geral do Estado (PGE/AC) e de diversas organizações da sociedade civil.

Proposta pelo presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da Aleac, deputado estadual Tadeu Hassem, por meio do requerimento nº 134/2025. Foto: captada 

Comentários

Continue lendo