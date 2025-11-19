Polícia Civil prende quatro envolvidos e busca outros suspeitos após morte brutal de Paulo Lopes Rodrigues.

Tribunal do crime executou homem de 54 anos em Brasiléia; corpo foi achado amarrado e com sinais de espancamento

O delegado-geral do Alto Acre, Erick Maciel, detalhou nesta terça-feira o andamento das investigações sobre a morte de Paulo Lopes Rodrigues, de 54 anos, encontrado em uma grota no Bairro Nazaré, em Brasiléia, após quase 48 horas desaparecido.

Paulo era visto frequentemente em um bar na parte alta da cidade e desapareceu no domingo, após deixar o local. A família mobilizou buscas e divulgou cards em redes sociais até que populares acionaram a polícia ao encontrarem um corpo próximo a um açude.

Ao chegar à cena, os policiais constataram sinais claros de execução: Paulo estava com as mãos amarradas para trás, os pés presos e o rosto severamente machucado. Não havia perfurações por faca ou marcas de tiros — apenas lesões compatíveis com espancamento.

As investigações avançaram rapidamente. Um adolescente e três adultos foram detidos. Segundo a Polícia Civil, Paulo foi “julgado” por integrantes de uma facção criminosa e condenado a receber uma “disciplina” após ser acusado de ter ficado com uma bicicleta, alegando que sua própria havia sido roubada. O castigo terminou em morte.

Depois de perceberem que a vítima não resistiu, os envolvidos colocaram o corpo dentro de uma geladeira e tentaram desová-lo em um açude, mas acabaram abandonando-o em área de mata.

durante as buscas pelos suspeitos, foi apreendido drogas na casa de um dos envolvidos que estava na companhia de um menor. O mesmo foi preso por tráfico e corrupção de menores.

O caso é tratado como homicídio. A Polícia Civil segue na busca por outros suspeitos que teriam participado da agressão. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os procedimentos oficiais.

