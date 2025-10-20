Flash
Polícia Civil prende quatro acusados de tortura e posse de drogas em ação integrada em Marechal Thaumaturgo
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Marechal Thaumaturgo, realizou no último domingo, 19, uma ação conjunta com as demais forças de segurança do município que resultou na prisão de quatro indivíduos acusados de tortura e posse de entorpecentes.
A operação foi deflagrada após a Polícia receber informações de que membros de uma facção criminosa local haviam aplicado uma “disciplina”, termo usado por organizações criminosas para designar punições internas em um morador da comunidade Triunfo, acusado de praticar furtos na região.
De acordo com relatos de populares, após o ato criminoso, os suspeitos estariam se deslocando de barco em direção à sede do município. Diante das informações, equipes da Polícia Civil e da Polícia Militar, com o apoio do Exército Brasileiro, montaram uma ação de interceptação fluvial e conseguiram abordar as embarcações, prendendo os envolvidos.
O delegado responsável pelo caso, Marcílio Laurentino, explicou que, durante o depoimento, a vítima tentou alterar a versão dos fatos, mas as evidências físicas e testemunhais confirmaram a agressão.
“A vítima apresentava lesões evidentes nas costas, provocadas por instrumento contundente, e três dos conduzidos confessaram o crime. As provas foram suficientes para confirmar o ato de tortura”, destacou o delegado.
Um dos detidos, que foi flagrado com quatro invólucros de substância entorpecente do tipo skunk, negou envolvimento com os demais e assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), sendo liberado em seguida.
Os outros três presos permanecem à disposição da Justiça e deverão passar por audiência de custódia nesta terça-feira, 21.
Gestão Carlinhos do Pelado apresenta primeiro PPA de sua administração com prioridades e metas de 2026 à 2029
A Prefeitura de Brasiléia realizou, nesta segunda-feira (20), no Centro Cultural Sebastião Dantas, a audiência pública de elaboração do Plano Plurianual (PPA) 2026–2029, o primeiro da atual gestão do prefeito Carlinhos do Pelado.
O evento contou com a presença de secretários municipais, do presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública de Brasiléia, Francisco (Chico) Dantas, da presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação (SINTEAC), Sebastiana Nascimento, e da representante do Conselho Municipal de Saúde, Leila Franco, além de servidores municipais, gestores públicos, vereadores e a comunidade em geral.
Entre os participantes estavam também os vereadores de Brasiléia Djhailson Américo, Careca Gadelha, Beto Dantas e Lucélia Borges, o vereador de Epitaciolândia Miro Bispo, além do coordenador do Detran no Alto Acre, Joelso Pontes.
Durante a audiência, cada secretaria municipal apresentou e defendeu suas propostas, debatendo as prioridades e metas para os próximos quatro anos.
Na oportunidade, também foi apresentado um vídeo institucional destacando as principais ações da administração municipal nos últimos dez meses, além do planejamento para novas entregas de serviços e obras em andamento diversas áreas do município.
O documento final foi aprovado por unanimidade pelos presentes e agora segue para análise e votação na Câmara Municipal de Brasiléia.
O Plano Plurianual (PPA) é um instrumento de planejamento de médio prazo, com vigência de quatro anos, que define as diretrizes, objetivos e metas da administração pública. Ele orienta as ações e investimentos do município em áreas essenciais como saúde, educação, infraestrutura, agricultura, meio ambiente e segurança pública.
Segundo o prefeito Carlinhos do Pelado, o PPA representa um compromisso com o futuro de Brasiléia e com a continuidade do desenvolvimento municipal. “Estamos construindo um planejamento responsável, ouvindo a população e as lideranças de cada setor. O PPA é o que vai guiar nossas ações e investimentos para os próximos anos, garantindo que cada recurso público seja aplicado com transparência e eficiência em benefício da nossa gente”, afirmou o prefeito.
A secretária de Planejamento, Goreth Bibiano, ressaltou o papel participativo da audiência e a importância técnica do documento. “A elaboração do PPA é um momento estratégico e participativo, onde a sociedade tem voz e contribui para definir as prioridades do município. Esse plano reflete o que Brasiléia precisa e o que a gestão municipal está se comprometendo a realizar até 2029”, explicou Goreth.
O presidente do Sindicato dos Agentes de Saúde Pública, Francisco Dantas, representando os demais movimentos sociais, enfatizou o valor do diálogo entre gestão e servidores. “Ver a gestão incluir os trabalhadores e ouvir nossas demandas nesse processo é muito importante. Isso demonstra respeito e compromisso com quem está na linha de frente dos serviços públicos e conhece de perto as necessidades da população”, afirmou Chico Dantas.
Com a conclusão da audiência e a aprovação popular, o projeto do PPA 2026–2029 segue agora para análise dos vereadores e posterior sanção do prefeito Carlinhos do Pelado, consolidando um novo ciclo de planejamento e gestão para Brasiléia.
Vice-governadora Mailza discute com Tribunal de Justiça projeto para ampliação do acesso aos registros de nascimento no Acre
Com o objetivo de diminuir os casos de sub-registro de nascimento no Acre, que acontecem quando há falta ou atraso na emissão da certidão de nascimento, a vice-governadora Mailza Assis e secretária de Estado de Assistência Social e Direitos Humanos (SEASDH) participou de uma reunião, nesta segunda-feira, 20, com o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Acre, desembargador Laudivon Nogueira, e o representante dos cartórios, tabelião Luciano Haddad.
O projeto Eu Existo, Eu Pertenço foi discutido durante o encontro. Seu objetivo é minimizar o impacto social causado pelo sub-registro, no que tange às dificuldades das famílias em situação de vulnerabilidade social em obter a certidão de nascimento nas maternidades do Acre, especialmente nos finais de semana e feriados, englobando também a população residente em territórios localizados nas zonas rurais e áreas de difícil acesso.
Segundo a secretária Mailza Assis, a parceria com o Poder Judiciário é essencial para colocar o projeto em prática, tornando o serviço mais acessível e diminuindo o número de famílias sem acesso aos serviços básicos.
“Nós já fazemos muito pelo nosso estado, já cuidamos de pessoas, mas ainda buscamos o fortalecimento para que alcancemos ainda mais pessoas e também diminuamos a baixa nos registros das nossas crianças, de famílias que, por conta de morarem tão distantes, em lugares de difícil acesso, e também pelo valor econômico que precisa ser dispensado para que isso aconteça.”
A ausência do registro de nascimento impede que a população tenha acesso a direitos básicos, como saúde, educação e cidadania. A iniciativa da SEASDH, representada por Mailza Assis, busca garantir que o serviço seja oferecido logo após o nascimento, com foco nas maternidades do estado, locais que já contam com o atendimento durante a semana, mas permanecem desassistidas nos feriados e finais de semana.
O desembargador Laudivon Nogueira ressalta que a parceria na área dos registros de nascimento é fundamental para que se possa conferir cidadania plena a todas as crianças que nascem.
“Nós sabemos que há um índice elevado, no Estado do Acre, de não registro — e isso é preocupante. Isso prejudica, isso dificulta a vida dessas crianças e desses cidadãos, que vão ter dificuldade, mais adiante, de ingressar com o cumprimento de seus direitos. Então, penso que é uma medida acertada, um projeto que vem somar com as ações do Tribunal de Justiça no Estado do Acre.”
Já o tabelião Luciano Haddad evidencia que a participação dos cartórios nessas localidades é fundamental, bem como a ampliação do serviço aos finais de semana.
“E nós não estamos conseguindo registrar logo depois do nascimento porque sábado, domingo e feriado os cartórios estão fechados. Podia ter uma unidade de atenção dentro dos hospitais, funcionando todos os dias. Tem que ser montada uma logística para não perder esses nascimentos, pra nascer e já ter o registro. Hoje não tá sendo assim, porque, se ela sai, não volta mais — e a gente verificou isso na prática. Essa é a maior preocupação hoje”, exclamou.
Além do atendimento nas maternidades, a proposta também visa criar um canal 0800 e um aplicativo para implantar serviços que já são destaque em outras partes do Brasil.
A assessora técnica e chefe de gabinete Sandra Amorim disse que o projeto Eu Existo, Eu Pertenço tem a finalidade de diminuir o índice de sub-registro, inclusive nas terras indígenas, onde ainda há casos de crianças nascidas na zona rural com parteiras.
“Então, as mulheres vulneráveis que vão às maternidades para dar à luz não conseguem sair com a criança já com o registro de nascimento. E aí o sub-registro acontece porque muitas dessas mulheres, às vezes, não têm recurso para voltar ao seu domicílio e novamente adentrar em um espaço onde possam fazer esse registro de nascimento”, enfatizou.
Também participaram da reunião os juízes auxiliares da Presidência, Giordane Dourado e Zenice Mota; o juiz auxiliar da Corregedoria-Geral da Justiça, Anastácio Menezes; o advogado do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra), Adaildo Santos; e outros representantes.
Acompanhamento
Ainda neste ano, Mailza acompanhou de perto o funcionamento do serviço na Maternidade Bárbara Heliodora e observou a necessidade de ampliá-lo, tendo em vista que o Acre precisa avançar na melhoria dos índices de registro em nível nacional.
Reforço nos registros
O programa Juntos pelo Acre já vem intensificando os atendimentos de emissão de certidões de nascimento, além de outras, como casamento e óbito, por meio da Divisão de Promoção do Registro, que atende centenas de pessoas todos os meses em vários bairros, municípios, zonas rurais e localidades de vulnerabilidade. A iniciativa se estende por todo o estado e alcança as comunidades tradicionais, onde as atividades estão sendo ampliadas e os índices, reduzidos.
Jovem morre após colidir com a motocicleta contra poste em Epitaciolândia
Um grave acidente registrado na noite deste domingo (19) resultou na morte do jovem Vitor Bruno Gomes Barbosa, de 21 anos, na cidade de Epitaciolândia, interior do Acre.
O sinistro ocorreu por volta das 20h20, na Praça Edmundo Pinto, localizada em frente a uma escola Cívico-Militar Joana Ribeiro Amed. Segundo informações preliminares, Vitor conduzia uma motocicleta Honda/Fan personalizada, sem placa, e não possuía habilitação. Ele trafegava pela Rua Plácido de Castro, com acesso à Rua Delegado Rey, quando perdeu o controle na curva e colidiu violentamente contra um poste de ferro.
O impacto foi forte, e o jovem ficou desacordado no local. Uma equipe do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foi acionada e realizou manobras de reanimação cardiorrespiratória, conseguindo estabilizá-lo temporariamente. Em seguida, Vitor foi encaminhado com urgência ao Hospital Raimundo Chaar, em Brasiléia, mas não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado ainda no pronto-socorro.
A Polícia Militar teria designado uma guarnição ao local, para os procedimentos de perícia. As causas exatas do acidente ainda estão sendo apuradas pelas autoridades competentes.
O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brasileia para os devidos exames. O caso será investigado pelas autoridades policiais de Epitaciolândia.
