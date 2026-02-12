Polícia Civil prende principal articulador de atos violentos ligados ao tráfico e organização criminosa em Bujari

Polícia Civil retira das ruas liderança de facção criminosa no interior do Acre. Foto: cedida
Em uma ação estratégica deflagrada nesta quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, efetuou a prisão de um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa atuante na região. O indivíduo, considerado de alta periculosidade, era alvo de diversas investigações e possui uma extensa ficha criminal, com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, ameaça e lesão corporal.
Os oficiais investigadores de polícia conseguiram localizar o suspeito em uma residência na área urbana do município, onde foi cumprido o mandado de prisão de forma segura, sem que houvesse chance de reação. A ação faz parte de um conjunto de medidas estratégicas voltadas ao enfrentamento direto às organizações criminosas que atuam no município e região.
Segundo as investigações, o preso exercia forte influência no comando do tráfico local e era responsável por ordenar atos de violência que vinham aterrorizando moradores e comerciantes de Bujari. A retirada dessa liderança das ruas representa um duro golpe na estrutura do crime organizado na localidade.
O delegado titular de Bujari, Bruno Coelho Oliveira, destacou o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população. “A prisão deste indivíduo não é apenas um ato de justiça, é um passo fundamental para garantir que a população de Bujari possa viver em paz, sem o medo imposto por grupos criminosos. A retirada dessa liderança das ruas enfraquece a estrutura do crime. Seguiremos trabalhando incansavelmente para desarticular outras lideranças e coibir qualquer tipo de criminalidade que ameace a ordem pública”, afirmou.
O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.
Prisão foi realizada em trabalho conjunto das Delegacias de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Foto: cedida
A Polícia Civil do Acre (PCAC), em uma ação conjunta entre as Delegacias-Gerais de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, prendeu na última quarta-feira, 11, um homem conhecido pelo apelido de “Peteca”, considerado um dos indivíduos mais perigosos do município de Mâncio Lima.
O suspeito confessou a prática de quase dez roubos na cidade, incluindo um ocorrido na noite anterior à prisão. Além disso, ele também admitiu participação em um homicídio registrado no dia 31 de dezembro, que teve como vítima Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos.
Contra o investigado, havia ainda um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Mâncio Lima pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.
O delegado Marcílio Laurentino explicou que a prisão foi resultado de uma ação rápida após a polícia tomar conhecimento de um roubo ocorrido na noite anterior. Segundo ele, as vítimas reconheceram “Peteca” como autor do crime, o que levou a equipe a iniciar diligências imediatas pela cidade.
“Assim que recebemos a informação e a identificação do suspeito, reunimos a equipe e iniciamos uma varredura. Conseguimos localizá-lo em um centro de reabilitação, onde ele estava escondido em um banheiro coletivo. No local, eu e outro policial fizemos a abordagem e efetuamos a prisão”, relatou o delegado.
Ainda segundo a Polícia Civil, o homem era considerado de alta periculosidade, já havia trocado tiros com a Polícia Militar e respondia por tentativa de homicídio contra agentes de segurança.
Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, onde serão definidos os próximos encaminhamentos legais do caso.
Delegado Nilton Boscaro visita o NOAD da SSP/SP para troca de experiências na área de inteligência e monitoramento digital. Foto: cedida
Na última quarta-feira, 11, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do delegado e diretor de Inteligência, Nilton Boscaro, realizou uma visita técnica ao Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).
O Noad foi criado em 28 de novembro de 2024 com a finalidade de identificar e monitorar, em redes sociais, aplicativos e outros ambientes da internet, atividades relacionadas ao crime organizado, bem como ações de grupos e indivíduos que cometam ou incentivem infrações penais contra crianças e adolescentes. O núcleo também atua no acompanhamento de possíveis atos de violência ou intolerância premeditados em ambientes educacionais, instituições públicas e locais com grande concentração de pessoas, sejam eles públicos ou privados.
No Acre, a Polícia Civil já desenvolve trabalho semelhante por meio do Núcleo Especializado de Apoio a Investigações de Crimes Cibernéticos (Neciber), subordinado ao Departamento de Inteligência (DI/AC), instituído em 7 de dezembro de 2021. A unidade é responsável por ações estratégicas de monitoramento e investigação no ambiente digital e já obteve resultados relevantes, como a desarticulação de movimentos relacionados a ameaças contra ambientes estudantis em abril de 2023.
Embora o Noad preveja, em sua concepção, a atuação de outras instituições policiais, por se tratar de funções eminentemente ligadas à investigação criminal, nas quais a legislação confere ao delegado de polícia o poder de requisição, apenas policiais civis atuam diretamente no núcleo. A medida visa evitar o uso indevido de acessos sensíveis a dados.
Em situações de necessidade emergencial e dentro de um modelo de cooperação interinstitucional, o Noad pode acionar a unidade competente da Polícia Militar, com o objetivo de impedir de forma imediata qualquer pretensão criminosa e evitar consequências mais graves.
Para o delegado Nilton Boscaro, a visita foi uma oportunidade estratégica de fortalecimento institucional. “A visita ao Noad foi importante para conhecer o seu funcionamento, os policiais responsáveis por executar as funções, os acionamentos operacionais em trabalho cooperativo e, principalmente, para trocar experiências”, destacou o diretor de Inteligência da PCAC.
O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) deu início, nesta terça-feira, 11, à etapa final da primeira turma do Curso de Capacidade Técnica para Porte de Arma de Fogo. A atividade reuniu 28 policiais penais que atuam na capital no Centro de Treinamento da Polícia Penal do Complexo Penitenciário de Rio Branco, com instruções e avaliação prática de tiro.
O curso é voltado para servidores que ainda não possuem o porte institucional de arma de fogo, sendo uma etapa obrigatória para a cautela do armamento e para o pleno exercício das funções operacionais. A iniciativa integra a Política de Capacitação e Valorização dos Policiais Penais, com foco no aprimoramento técnico e no fortalecimento da segurança institucional.
De acordo com a chefe da Escola do Servidor Penitenciário, Helena Guedes, a formação tem como eixo central a legalidade e a preservação da vida. “O objetivo central do treinamento é assegurar que o uso da força pelos policiais penais ocorra sempre dentro dos padrões de legalidade, ética e responsabilidade. A formação prepara o servidor para reagir com precisão a situações de risco, priorizando a preservação da vida e da integridade física, tanto dos profissionais quanto dos custodiados”, destaca.
A capacitação possui carga total de 30 horas, sendo 10 horas na modalidade de ensino à distância (EAD) e 20 horas presenciais, com atividades práticas. O conteúdo programático abrange regras fundamentais de segurança, nomenclatura e funcionamento das armas, fundamentos de tiro e conduta adequada no estande.
O processo avaliativo segue critérios rigorosos. Na prova teórica, os servidores precisam alcançar no mínimo 60% de aproveitamento em conteúdos como legislação, Estatuto do Desarmamento, normas de segurança e funcionamento de armas de fogo. Já na prova prática, também é exigido aproveitamento mínimo de 60%, com disparos em alvos humanoides, a distâncias de cinco e sete metros, além de testes com alvos de quatro cores, conforme os padrões da Polícia Federal.
Para a policial penal Jacileia Quinilato, a capacitação é fundamental para o aperfeiçoamento profissional. “É importante para o nosso aperfeiçoamento profissional. A gente tem que estar sempre preparado para quando for necessário o uso do armamento. Essa capacitação serve justamente para aperfeiçoar o nosso operacional. Já fiz vários cursos; sempre que posso, participo, e esse não é o primeiro contato, é para aprimorar ainda mais”, afirma.
O policial penal Paulo Soares também ressaltou a importância da iniciativa: “É sempre importante a gente estar fazendo esse tipo de curso, porque na hora da ação é essencial estar capacitado para qualquer intervenção durante o nosso trabalho”, pontua.
Segundo o chefe da Academia de Polícia Penal (Acadepol-Penal), Ronaldo de Melo, a formação atende a uma exigência normativa do Instituto. “O Iapen, por meio da Escola e da Academia de Polícia Penal, está oferecendo essa capacitação para que os policiais penais possam obter o porte de arma na carteira funcional. Esse curso é um requisito exigido por portaria do Instituto. Além disso, elaboramos um calendário de cursos disponível no site do Iapen, com diversas formações programadas para este ano”, explica.
Cronograma no interior
Após a conclusão da etapa em Rio Branco, o Iapen irá descentralizar a formação para atender policiais penais de outras regionais do estado. As próximas avaliações práticas ocorrerão nos seguintes municípios:
