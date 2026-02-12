Polícia Civil prende principal articulador de atos violentos ligados ao tráfico e organização criminosa em Bujari

Em uma ação estratégica deflagrada nesta quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, efetuou a prisão de um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa atuante na região. O indivíduo, considerado de alta periculosidade, era alvo de diversas investigações e possui uma extensa ficha criminal, com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, ameaça e lesão corporal.

Os oficiais investigadores de polícia conseguiram localizar o suspeito em uma residência na área urbana do município, onde foi cumprido o mandado de prisão de forma segura, sem que houvesse chance de reação. A ação faz parte de um conjunto de medidas estratégicas voltadas ao enfrentamento direto às organizações criminosas que atuam no município e região.

Segundo as investigações, o preso exercia forte influência no comando do tráfico local e era responsável por ordenar atos de violência que vinham aterrorizando moradores e comerciantes de Bujari. A retirada dessa liderança das ruas representa um duro golpe na estrutura do crime organizado na localidade.

O delegado titular de Bujari, Bruno Coelho Oliveira, destacou o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população. “A prisão deste indivíduo não é apenas um ato de justiça, é um passo fundamental para garantir que a população de Bujari possa viver em paz, sem o medo imposto por grupos criminosos. A retirada dessa liderança das ruas enfraquece a estrutura do crime. Seguiremos trabalhando incansavelmente para desarticular outras lideranças e coibir qualquer tipo de criminalidade que ameace a ordem pública”, afirmou.

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

