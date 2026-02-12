Conecte-se conosco

Geral

Polícia Civil prende principal articulador de atos violentos ligados ao tráfico e organização criminosa em Bujari

Publicado

14 minutos atrás

em

Polícia Civil retira das ruas liderança de facção criminosa no interior do Acre. Foto: cedida

Em uma ação estratégica deflagrada nesta quinta-feira, 12, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Delegacia-Geral de Bujari, efetuou a prisão de um homem apontado como uma das principais lideranças de uma organização criminosa atuante na região. O indivíduo, considerado de alta periculosidade, era alvo de diversas investigações e possui uma extensa ficha criminal, com envolvimento em crimes como tráfico de drogas, associação criminosa, ameaça e lesão corporal.

Os oficiais investigadores de polícia conseguiram localizar o suspeito em uma residência na área urbana do município, onde foi cumprido o mandado de prisão de forma segura, sem que houvesse chance de reação. A ação faz parte de um conjunto de medidas estratégicas voltadas ao enfrentamento direto às organizações criminosas que atuam no município e região.

Segundo as investigações, o preso exercia forte influência no comando do tráfico local e era responsável por ordenar atos de violência que vinham aterrorizando moradores e comerciantes de Bujari. A retirada dessa liderança das ruas representa um duro golpe na estrutura do crime organizado na localidade.

O delegado titular de Bujari, Bruno Coelho Oliveira, destacou o compromisso da Polícia Civil com a segurança da população. “A prisão deste indivíduo não é apenas um ato de justiça, é um passo fundamental para garantir que a população de Bujari possa viver em paz, sem o medo imposto por grupos criminosos. A retirada dessa liderança das ruas enfraquece a estrutura do crime. Seguiremos trabalhando incansavelmente para desarticular outras lideranças e coibir qualquer tipo de criminalidade que ameace a ordem pública”, afirmou.

O preso foi conduzido à delegacia para os procedimentos de praxe e, posteriormente, será encaminhado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.

Comentários

Tópicos Relacionados
Continue lendo
Publicidade

Geral

Polícia Civil prende “Peteca”, apontado como um dos criminosos mais perigosos de Mâncio Lima

Publicado

11 minutos atrás

em

12 de fevereiro de 2026

Por

Prisão foi realizada em trabalho conjunto das Delegacias de Mâncio Lima e Rodrigues Alves. Foto: cedida

A Polícia Civil do Acre (PCAC), em uma ação conjunta entre as Delegacias-Gerais de Mâncio Lima e Rodrigues Alves, prendeu na última quarta-feira, 11, um homem conhecido pelo apelido de “Peteca”, considerado um dos indivíduos mais perigosos do município de Mâncio Lima.

O suspeito confessou a prática de quase dez roubos na cidade, incluindo um ocorrido na noite anterior à prisão. Além disso, ele também admitiu participação em um homicídio registrado no dia 31 de dezembro, que teve como vítima Carlos César de Souza da Silva, de 24 anos.

Contra o investigado, havia ainda um mandado de prisão em aberto expedido pela Comarca de Mâncio Lima pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico.

O delegado Marcílio Laurentino explicou que a prisão foi resultado de uma ação rápida após a polícia tomar conhecimento de um roubo ocorrido na noite anterior. Segundo ele, as vítimas reconheceram “Peteca” como autor do crime, o que levou a equipe a iniciar diligências imediatas pela cidade.

“Assim que recebemos a informação e a identificação do suspeito, reunimos a equipe e iniciamos uma varredura. Conseguimos localizá-lo em um centro de reabilitação, onde ele estava escondido em um banheiro coletivo. No local, eu e outro policial fizemos a abordagem e efetuamos a prisão”, relatou o delegado.

Ainda segundo a Polícia Civil, o homem era considerado de alta periculosidade, já havia trocado tiros com a Polícia Militar e respondia por tentativa de homicídio contra agentes de segurança.

Após a prisão, o suspeito foi encaminhado para a delegacia e ficará à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira, onde serão definidos os próximos encaminhamentos legais do caso.

Fonte: PCAC

Comentários

Continue lendo

Geral

Polícia Civil do Acre visita Núcleo de Observação e Análise Digital em São Paulo

Publicado

13 minutos atrás

em

12 de fevereiro de 2026

Por

Delegado Nilton Boscaro visita o NOAD da SSP/SP para troca de experiências na área de inteligência e monitoramento digital. Foto: cedida

Na última quarta-feira, 11, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do delegado e diretor de Inteligência, Nilton Boscaro, realizou uma visita técnica ao Núcleo de Observação e Análise Digital (Noad) da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP/SP).

O Noad foi criado em 28 de novembro de 2024 com a finalidade de identificar e monitorar, em redes sociais, aplicativos e outros ambientes da internet, atividades relacionadas ao crime organizado, bem como ações de grupos e indivíduos que cometam ou incentivem infrações penais contra crianças e adolescentes. O núcleo também atua no acompanhamento de possíveis atos de violência ou intolerância premeditados em ambientes educacionais, instituições públicas e locais com grande concentração de pessoas, sejam eles públicos ou privados.

No Acre, a Polícia Civil já desenvolve trabalho semelhante por meio do Núcleo Especializado de Apoio a Investigações de Crimes Cibernéticos (Neciber), subordinado ao Departamento de Inteligência (DI/AC), instituído em 7 de dezembro de 2021. A unidade é responsável por ações estratégicas de monitoramento e investigação no ambiente digital e já obteve resultados relevantes, como a desarticulação de movimentos relacionados a ameaças contra ambientes estudantis em abril de 2023.

Embora o Noad preveja, em sua concepção, a atuação de outras instituições policiais, por se tratar de funções eminentemente ligadas à investigação criminal, nas quais a legislação confere ao delegado de polícia o poder de requisição, apenas policiais civis atuam diretamente no núcleo. A medida visa evitar o uso indevido de acessos sensíveis a dados.

Em situações de necessidade emergencial e dentro de um modelo de cooperação interinstitucional, o Noad pode acionar a unidade competente da Polícia Militar, com o objetivo de impedir de forma imediata qualquer pretensão criminosa e evitar consequências mais graves.

Para o delegado Nilton Boscaro, a visita foi uma oportunidade estratégica de fortalecimento institucional. “A visita ao Noad foi importante para conhecer o seu funcionamento, os policiais responsáveis por executar as funções, os acionamentos operacionais em trabalho cooperativo e, principalmente, para trocar experiências”, destacou o diretor de Inteligência da PCAC.

Comentários

Continue lendo

Geral

Iapen promove curso de capacitação técnica para policiais penais em todo Acre

Publicado

18 minutos atrás

em

12 de fevereiro de 2026

Por

O Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen) deu início, nesta terça-feira, 11, à etapa final da primeira turma do Curso de Capacidade Técnica para Porte de Arma de Fogo. A atividade reuniu 28 policiais penais que atuam na capital no Centro de Treinamento da Polícia Penal do Complexo Penitenciário de Rio Branco, com instruções e avaliação prática de tiro.

O curso é voltado para servidores que ainda não possuem o porte institucional de arma de fogo, sendo uma etapa obrigatória para a cautela do armamento e para o pleno exercício das funções operacionais. A iniciativa integra a Política de Capacitação e Valorização dos Policiais Penais, com foco no aprimoramento técnico e no fortalecimento da segurança institucional.

De acordo com a chefe da Escola do Servidor Penitenciário, Helena Guedes, a formação tem como eixo central a legalidade e a preservação da vida. “O objetivo central do treinamento é assegurar que o uso da força pelos policiais penais ocorra sempre dentro dos padrões de legalidade, ética e responsabilidade. A formação prepara o servidor para reagir com precisão a situações de risco, priorizando a preservação da vida e da integridade física, tanto dos profissionais quanto dos custodiados”, destaca.

Curso integra a política de qualificação dos policiais penais no Acre. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

A capacitação possui carga total de 30 horas, sendo 10 horas na modalidade de ensino à distância (EAD) e 20 horas presenciais, com atividades práticas. O conteúdo programático abrange regras fundamentais de segurança, nomenclatura e funcionamento das armas, fundamentos de tiro e conduta adequada no estande.

O processo avaliativo segue critérios rigorosos. Na prova teórica, os servidores precisam alcançar no mínimo 60% de aproveitamento em conteúdos como legislação, Estatuto do Desarmamento, normas de segurança e funcionamento de armas de fogo. Já na prova prática, também é exigido aproveitamento mínimo de 60%, com disparos em alvos humanoides, a distâncias de cinco e sete metros, além de testes com alvos de quatro cores, conforme os padrões da Polícia Federal.

Capacitação técnica realizada no estande de tiro do Centro de Treinamento da Polícia Penal do Complexo Penitenciário de Rio Branco. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

Para a policial penal Jacileia Quinilato, a capacitação é fundamental para o aperfeiçoamento profissional. “É importante para o nosso aperfeiçoamento profissional. A gente tem que estar sempre preparado para quando for necessário o uso do armamento. Essa capacitação serve justamente para aperfeiçoar o nosso operacional. Já fiz vários cursos; sempre que posso, participo, e esse não é o primeiro contato, é para aprimorar ainda mais”, afirma.

O policial penal Paulo Soares também ressaltou a importância da iniciativa: “É sempre importante a gente estar fazendo esse tipo de curso, porque na hora da ação é essencial estar capacitado para qualquer intervenção durante o nosso trabalho”, pontua.

Paulo Soares durante a avaliação prática de tiro do curso do Iapen. Foto: José Lucas Gaia/Iapen

Segundo o chefe da Academia de Polícia Penal (Acadepol-Penal), Ronaldo de Melo, a formação atende a uma exigência normativa do Instituto. “O Iapen, por meio da Escola e da Academia de Polícia Penal, está oferecendo essa capacitação para que os policiais penais possam obter o porte de arma na carteira funcional. Esse curso é um requisito exigido por portaria do Instituto. Além disso, elaboramos um calendário de cursos disponível no site do Iapen, com diversas formações programadas para este ano”, explica.

Cronograma no interior

Após a conclusão da etapa em Rio Branco, o Iapen irá descentralizar a formação para atender policiais penais de outras regionais do estado. As próximas avaliações práticas ocorrerão nos seguintes municípios:

  • Sena Madureira: 12 e 13 de fevereiro;
  • Cruzeiro do Sul: 23 e 24 de fevereiro;
  • Tarauacá: 26 e 27 de fevereiro.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

Comentários

Continue lendo