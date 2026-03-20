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Polícia Civil prende mulher por uso de cartão bancário perdido em Cruzeiro do Sul
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta sexta-feira, 20, uma mulher suspeita de utilizar um cartão bancário perdido para realizar compras indevidas no comércio local.
De acordo com a polícia, o caso teve início após a vítima perceber o extravio do cartão e, pouco tempo depois, receber notificações de transações não autorizadas, que somaram R$ 140,00. Diante da situação, o cartão foi imediatamente bloqueado, evitando um prejuízo maior.
Após análise minuciosa de dados, cruzamento de informações e diligências investigativas, os policiais civis conseguiram identificar a suspeita. A mulher, identificada pelas iniciais A.V.S., foi localizada no centro da cidade, sendo apontada como usuária de drogas.
Durante a abordagem, a suspeita confessou ter encontrado o cartão nas proximidades de um shopping e passou a utilizá-lo para realizar compras. A equipe policial se deslocou até a residência da autora, onde conseguiu recuperar o cartão, além de parte do valor subtraído.
A mulher foi presa em flagrante pelo crime de furto e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A instituição reforça a importância de que a população redobre os cuidados com cartões bancários, especialmente os que possuem tecnologia de pagamento por aproximação, recomendando o bloqueio imediato em casos de perda ou extravio para evitar prejuízos.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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Polícia Civil do Acre participa da 1ª edição da Operação Desarme e realiza prisões em Plácido de Castro
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), participou da 1ª edição da Operação Desarme, na última quinta-feira, 19, em uma ação de caráter nacional voltada ao combate qualificado ao tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.
No Acre, a ofensiva foi realizada no município de Plácido de Castro, onde equipes da Deic cumpriram ordens judiciais que resultaram em duas prisões preventivas, duas prisões em flagrante e na apreensão de cinco menores de idade. Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
As ações policiais resultaram ainda na apreensão de uma motocicleta, uma arma de fogo, munições e uma quantidade de entorpecentes, reforçando o enfrentamento direto às atividades criminosas na região.
A Operação Desarme tem como objetivo intensificar a repressão ao tráfico ilegal de armamentos por meio de uma atuação integrada, simultânea e coordenada entre os estados e a União. A iniciativa é baseada em dados de inteligência e análise criminal estruturada, ampliando a eficiência das forças de segurança pública no país.
A ofensiva é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO), seguindo os princípios da Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública (DNAISP).
O delegado e coordenador da Deic, Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância da atuação conjunta no combate ao crime organizado. “A Operação Desarme representa um avanço significativo no enfrentamento às organizações criminosas, especialmente no que diz respeito ao comércio ilegal de armas. A integração entre os órgãos de segurança permite ações mais precisas e eficazes, baseadas em inteligência e planejamento. No Acre, conseguimos retirar de circulação armamentos, drogas e indivíduos envolvidos em práticas criminosas, reforçando nosso compromisso com a segurança da população”, afirmou o delegado.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente os grupos criminosos atuantes na região.
Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL
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PRF apreende 15 mil maços de cigarros e 1.200 desodorantes contrabandeados em abordagem na BR-364
Motorista foi preso em flagrante durante fiscalização no quilômetro 115, em Rio Branco; mercadorias estavam escondidas na cabine e no semirreboque
Na madrugada desta sexta-feira (20), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma apreensão de grande porte de produtos contrabandeados em Rio Branco, na BR-364, quilômetro 115. Por volta de 1h30, a equipe da PRF abordou um caminhão trator com semirreboque que transportava oficialmente bebidas.
Durante a abordagem, o motorista apresentou sinais de nervosismo e, ao abrir a cabine para conferência, os policiais encontraram caixas envoltas em plásticos pretos sobre o banco do passageiro e na cama do veículo.
Questionado sobre o conteúdo, o condutor afirmou tratar-se de produtos de higiene. A fiscalização, no entanto, identificou que a mercadoria era de origem estrangeira e não possuía qualquer documentação legal de importação ou desembaraço aduaneiro.
Ao inspecionar o compartimento de carga, os agentes encontraram 15.000 maços de cigarros estrangeiros e 1.200 unidades de desodorantes sem nota fiscal ou comprovação legal.
Prisão e encaminhamento
Diante da constatação, o motorista foi preso em flagrante, e seus pertences pessoais, incluindo o celular, foram apreendidos para auxiliar na investigação. O caso foi registrado como contrabando e descaminho, de acordo com os artigos 334-A e 334 do Código Penal.
Veículo, carga e condutor foram encaminhados à sede da Polícia Federal em Rio Branco para os procedimentos legais cabíveis.
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Polícia Civil do Acre participa da 1ª edição da Operação Desarme e realiza prisões em Plácido de Castro
A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio da Divisão Estadual de Investigações Criminais (Deic), participou da 1ª edição da Operação Desarme, uma ação de caráter nacional voltada ao combate qualificado ao tráfico ilícito de armas de fogo, munições e explosivos.
No Acre, a ofensiva foi realizada no município de Plácido de Castro, onde equipes da Deic cumpriram ordens judiciais que resultaram em duas prisões preventivas, duas prisões em flagrante e na apreensão de cinco menores de idade. Durante a operação, também foram cumpridos três mandados de busca e apreensão.
As ações policiais resultaram ainda na apreensão de uma motocicleta, uma arma de fogo, munições e uma quantidade de entorpecentes, reforçando o enfrentamento direto às atividades criminosas na região.
A Operação Desarme tem como objetivo intensificar a repressão ao tráfico ilegal de armamentos por meio de uma atuação integrada, simultânea e coordenada entre os estados e a União. A iniciativa é baseada em dados de inteligência e análise criminal estruturada, ampliando a eficiência das forças de segurança pública no país.
A ofensiva é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), por meio da Diretoria de Operações Integradas e de Inteligência (Diopi) e da Coordenação-Geral de Combate ao Crime Organizado (CGCCO), seguindo os princípios da Doutrina Nacional de Atuação Integrada de Segurança Pública (DNAISP).
O delegado e coordenador da Deic, Pedro Paulo Buzolin, destacou a importância da atuação conjunta no combate ao crime organizado. “A Operação Desarme representa um avanço significativo no enfrentamento às organizações criminosas, especialmente no que diz respeito ao comércio ilegal de armas. A integração entre os órgãos de segurança permite ações mais precisas e eficazes, baseadas em inteligência e planejamento. No Acre, conseguimos retirar de circulação armamentos, drogas e indivíduos envolvidos em práticas criminosas, reforçando nosso compromisso com a segurança da população”, afirmou o delegado.
A Polícia Civil segue com as investigações para identificar outros possíveis envolvidos e desarticular completamente os grupos criminosos atuantes na região.
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