Polícia Civil prende mulher por uso de cartão bancário perdido em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Núcleo Especializado de Investigação de Crimes Patrimoniais (Nepatri) em Cruzeiro do Sul, prendeu na manhã desta sexta-feira, 20, uma mulher suspeita de utilizar um cartão bancário perdido para realizar compras indevidas no comércio local.

De acordo com a polícia, o caso teve início após a vítima perceber o extravio do cartão e, pouco tempo depois, receber notificações de transações não autorizadas, que somaram R$ 140,00. Diante da situação, o cartão foi imediatamente bloqueado, evitando um prejuízo maior.

Após análise minuciosa de dados, cruzamento de informações e diligências investigativas, os policiais civis conseguiram identificar a suspeita. A mulher, identificada pelas iniciais A.V.S., foi localizada no centro da cidade, sendo apontada como usuária de drogas.

Durante a abordagem, a suspeita confessou ter encontrado o cartão nas proximidades de um shopping e passou a utilizá-lo para realizar compras. A equipe policial se deslocou até a residência da autora, onde conseguiu recuperar o cartão, além de parte do valor subtraído.

A mulher foi presa em flagrante pelo crime de furto e conduzida à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis. A instituição reforça a importância de que a população redobre os cuidados com cartões bancários, especialmente os que possuem tecnologia de pagamento por aproximação, recomendando o bloqueio imediato em casos de perda ou extravio para evitar prejuízos.

Fonte: Conteúdo republicado de POLÍCIA CIVIL - GERAL

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