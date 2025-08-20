Polícia Civil prende mulher por assassinato do próprio marido em Plácido de Castro

Suspeita F.B.S. teria desferido golpe de faca contra o marido de 32 anos durante discussão em julho; mulher possui extenso histórico criminal incluindo tráfico e tentativa de homicídio

A Polícia Civil do Acre prendeu na manhã desta quarta-feira (20) Francisca Batista da Silva, conhecida regionalmente como “Negona”, suspeita de assassinar o próprio marido, Eduardo Gomes de Jesus, de 32 anos, atingindo-o no abdômen. O crime ocorreu na madrugada do dia 27 de julho, na residência do casal no município de Plácido de Castro.

De acordo com as investigações, a vítima ainda tentou correr para pedir ajuda pela rua Dr. Paulo Roberto dos Santos, mas caiu em frente à uma residência e não resistiu aos ferimentos. A prisão preventiva foi decretada pelo Juízo da Comarca de Plácido de Castro e cumprida por agentes da PCAC nesta manhã.

O delegado Leandro Lucas, responsável pelo caso, destacou a necessidade da medida: “A investigação demonstrou indícios suficientes da autoria e materialidade do crime, justificando a necessidade da prisão para garantir a ordem pública”. A suspeita possui um extenso histórico criminal, incluindo registros por tráfico de drogas, lesão corporal grave e tentativa de homicídio.

Após a prisão, F.B.S. “Negona”, foi conduzida à delegacia local para adoção dos procedimentos legais cabíveis. O inquérito policial segue em andamento com diligências complementares para esclarecer todos os detalhes do homicídio que chocou a comunidade local.

Com Ascom Polícia Civil

