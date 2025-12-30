Polícia Civil prende mulher acusada de atuar em facção criminosa do tráfico em Rio Branco

Operação nacional cumpre mandado após três anos de investigação; “Soberana” é suspeita de envolvimento em invasões de áreas conflagradas no Segundo Distrito

A Polícia Civil do Acre (PCAC) cumpriu, nesta terça-feira (30), um mandado de prisão no bairro Taquari, em Rio Branco, como parte de uma operação nacional contra o crime organizado. A ação, conduzida pela Delegacia de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), resultou na prisão de A. F. dos S., conhecida como “Soberana”, apontada como integrante de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas.

Segundo as investigações, que duraram cerca de três anos, a suspeita teria participação direta em invasões de áreas consideradas conflagradas no Segundo Distrito da capital. As autoridades conseguiram mapear a estrutura do grupo, identificando integrantes e áreas de atuação. A mulher foi conduzida à unidade policial e permanece à disposição da Justiça, enquanto as investigações continuam para identificar outros envolvidos.

