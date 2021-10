Polícia Civil prende mais uma pessoa envolvida no homicídio de adolescente morto a mando da própria tia em Feijó

Ascom/Polícia Civil do Acre

Dando continuidade às investigações da morte de um adolescente na cidade de Feijó, na tarde da última segunda-feira, 25, equipes das Policias Civil e Militar da cidade de Feijó prenderam D. S. S., 20 anos, apontado como um dos executores da morte do adolescente José Evlair, de 14 anos, morto em agosto de forma cruel.

De acordo com a Polícia, o preso é conselheiro de uma organização criminosa que atua na cidade de Feijó. Ele, na qualidade de autor mediato determinou a outros faccionados que executassem o adolescente. Logo após a execução do crime, o mandante fugiu para a zona rural de Feijó, tentando se esconder da Polícia.

Com informações do paradeiro do investigado, a Polícia chegou ao local de seu esconderijo e no momento da realização da prisão, o homem portava uma arma de fogo, o que gerou a prisão dele em flagrante delito pelo porte ilegal de arma de fogo.

Dessa forma, após a lavratura do auto de Prisão em Flagrante, o homem foi apresentado ao Juízo da comarca de Feijó, ficando à disposição da Justiça.